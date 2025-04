Nel mondo dell’automobile, ci sono veicoli che ridefiniscono il concetto di lusso e prestazioni. La nuova Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025 si posiziona come un autentico capolavoro, capace di combinare l’eleganza di un SUV premium con la robustezza di un fuoristrada di alto livello. Progettata per coloro che cercano l’avventura senza rinunciare al comfort, questa edizione limitata promette di essere una delle più esclusive del mercato, con una produzione fissata a soli 2.000 esemplari.

A distinguere questa versione sono gli aggiornamenti tecnici pensati per dominare i terreni più impegnativi. Gli pneumatici all-terrain da 32 pollici, montati su cerchi in alluminio da 20 pollici, garantiscono una trazione superiore su qualsiasi superficie. Questo si combina con un differenziale elettronico a slittamento limitato, che distribuisce in modo ottimale i 420 cavalli del motore Hurricane straight-six, assicurando una performance senza compromessi.

Un elemento chiave è il sistema di sospensioni Quadra-Lift, che consente di raggiungere fino a 10 pollici di altezza da terra, permettendo al veicolo di superare agevolmente ostacoli significativi. Inoltre, tre robuste piastre in acciaio proteggono le componenti essenziali come il serbatoio, il transfer case e l’asse anteriore, rendendo questa Jeep un vero baluardo di affidabilità durante le escursioni più impegnative.

Tanta tecnologia off-road per Jeep Wagoneer Overland

Non manca la tecnologia off-road avanzata, rappresentata dalla modalità di guida Rock, ideale per i percorsi rocciosi. Questa modalità si aggiunge a un ventaglio di opzioni già esistenti, tutte supportate dal sistema Selec-Speed Control, che regola automaticamente la velocità sia in salita che in discesa, garantendo sicurezza e precisione anche nelle situazioni più difficili.

L’attenzione ai dettagli si estende anche all’estetica. Il tetto nero verniciato e i dettagli in nero lucido conferiscono al veicolo un look raffinato e aggressivo. Le barre portatutto e i due ganci di traino anteriori, oltre a essere funzionali, completano il design robusto e dinamico. Gli interni, rivestiti in pelle Nappa, offrono un comfort senza pari, mentre il tetto panoramico regala una sensazione di spazio e luminosità. Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, spicca un touchscreen da 10,1 pollici, accompagnato da un sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili.

Questa edizione speciale della Wagoneer rappresenta un’ulteriore dimostrazione della capacità di Jeep di unire tradizione e innovazione. Con un prezzo di 74.835 dollari, che include il pacchetto speciale da 5.795 dollari e 2.095 dollari di spese di consegna, il modello sarà disponibile dalla prossima estate. Un investimento che promette di regalare esperienze uniche, consolidando la reputazione del marchio come leader nel segmento dei SUV di lusso e delle prestazioni off-road.