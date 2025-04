La Leapmotor B10, il nuovo SUV elettrico cinese, promette di ridefinire gli standard della mobilità sostenibile con un connubio di tecnologia avanzata, design moderno e prezzi competitivi. Con un prezzo base che parte da circa 12.000 euro in Cina, questa vettura punta a conquistare il mercato europeo grazie alla partnership strategica con Stellantis Saragozza, che permetterà di produrre localmente e ottimizzare i costi logistici.

Il design

Dal punto di vista estetico, la Leapmotor B10 si distingue per un design contemporaneo, con fari sdoppiati e maniglie a scomparsa che conferiscono un look raffinato e aerodinamico. Le sue dimensioni generose – 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza – garantiscono un abitacolo spazioso e confortevole, perfetto per famiglie e viaggiatori. Il bagagliaio, con una capacità iniziale di 420 litri, può essere ampliato fino a 1.415 litri abbattendo i sedili posteriori, mentre il frunk anteriore offre ulteriore spazio per riporre i cavi di ricarica.

Il cuore tecnologico della SUV elettrica è rappresentato dal sistema di infotainment di ultima generazione, dotato di un display da 14,6 pollici e alimentato dal chip Snapdragon 8155 di Qualcomm. Questo sistema supporta un assistente vocale con intelligenza artificiale e la compatibilità con Apple CarPlay e Huawei HiCar, rendendo l’esperienza di guida intuitiva e connessa.

Avrà anche la guida autonoma

Uno degli aspetti più rivoluzionari della Leapmotor B10 è la guida autonoma di Livello 3, disponibile nelle versioni più equipaggiate. Grazie a un Lidar montato sul tetto, telecamere ad alta risoluzione, sensori a ultrasuoni e radar, la vettura è in grado di gestire in autonomia molteplici situazioni di traffico urbano. Inoltre, gli aggiornamenti software futuri promettono di migliorare ulteriormente queste funzionalità, consolidando la B10 come una delle proposte più avanzate nel segmento.

Le prestazioni non sono da meno: basata sulla piattaforma Leap 3.5 con architettura a 800 volt, la B10 offre due opzioni di motorizzazione. La versione base monta un motore da 132 kW (179 CV) con una batteria da 56,2 kWh, garantendo un’autonomia di 510 km secondo il ciclo cinese. La versione top di gamma, invece, raggiunge i 160 kW (218 CV) e dispone di una batteria da 67,1 kWh, offrendo un’autonomia di 600 km. Tuttavia, è importante notare che, secondo il più rigoroso standard WLTP europeo, questi valori potrebbero risultare leggermente inferiori.

La strategia europea

Un elemento chiave della strategia europea di Leapmotor è la collaborazione con Stellantis, che produrrà la B10 nello stabilimento di Saragozza. Questa partnership non solo ridurrà i costi di produzione e distribuzione, ma consentirà anche di adattare il veicolo alle esigenze specifiche del mercato europeo, facilitando la transizione verso una mobilità elettrica più accessibile.

Con un mix di innovazione, efficienza e convenienza, la Leapmotor B10 si posiziona come una proposta rivoluzionaria nel panorama delle SUV elettriche. La sua combinazione di tecnologia all’avanguardia, autonomia elevata e un prezzo competitivo potrebbe attrarre una vasta gamma di consumatori, contribuendo a ridefinire le aspettative del settore automobilistico.