La scelta della Spagna come nuova sede produttiva per il SUV elettrico B10 rappresenta un passo strategico per il consolidamento dell’alleanza tra Stellantis e il partner cinese Leapmotor. Con un investimento di 180 milioni di euro e la costruzione di una gigafactory da 4 miliardi di euro, questa mossa si inserisce in un contesto di forte espansione della mobilità elettrica in Europa.

Evitati i dazi

Lo stabilimento di Saragozza, che avvierà la produzione nel 2026, produrrà un SUV lungo 4,5 metri, destinato a uno dei segmenti più richiesti del mercato europeo. Il veicolo, già presentato al Salone dell’Automobile di Parigi, potrebbe essere lanciato anche in una versione ibrida plug-in, aumentando ulteriormente la sua competitività.

Motivazioni geopolitiche e vantaggi economici hanno influenzato la decisione di localizzare la produzione in Spagna. Da un lato, la neutralità spagnola rispetto ai dazi sui veicoli elettrici cinesi ha reso il Paese una scelta preferibile rispetto a Polonia e Italia. Dall’altro, il triplo costo di produzione in Italia rispetto alla penisola iberica ha giocato un ruolo cruciale. Inoltre, il governo spagnolo offre forti incentivi per gli investimenti nel settore elettrico, garantendo un ambiente favorevole per l’industria automobilistica.

Non è la prima vettura di Stellantis in terra iberica

Un ulteriore elemento chiave è la costruzione della più grande gigafactory spagnola a Figueruelas, che fornirà batterie non solo al B10 ma anche a modelli come Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Lancia Ypsilon elettrica. Questa integrazione della filiera produttiva rappresenta un vantaggio competitivo significativo per Stellantis e Leapmotor.

Grazie a questa partnership, il marchio cinese punta a rafforzare la sua presenza in Europa, sfruttando l’infrastruttura e il know-how di Stellantis. Con una produzione localizzata e una strategia mirata, l’alleanza mira a posizionarsi come leader nel mercato europeo dell’auto elettrica, sempre più competitivo e orientato alla sostenibilità.