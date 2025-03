Leapmotor B10: oltre 30.000 ordini per il SUV elettrico cinese

Leapmotor B10, il nuovo SUV elettrico cinese, sta facendo parlare di sé grazie a numeri impressionanti e a una tecnologia all’avanguardia. Con 15.000 preordini in un’ora e oltre 31.000 nelle prime 48 ore, il modello si prepara a sfidare i giganti del settore anche sul mercato europeo auto, dopo il suo debutto al Salone dell’Auto di Parigi 2024.

Il B10 si distingue per un equilibrio vincente tra prezzo e innovazione. In Cina, il modello base è proposto a partire da circa 14.000 euro, rendendolo estremamente competitivo. La tecnologia di punta include il sistema di guida autonoma basato su tecnologia LiDAR, un aspetto che ha attirato il 73% delle prenotazioni per le versioni più avanzate.

Con un’autonomia che raggiunge i 600 km secondo il ciclo CLTC, il SUV offre cinque varianti, supportate da batterie al litio ferro fosfato (LFP) con capacità di 56,2 kWh o 67,1 kWh. Il sistema di ricarica consente di passare dal 30% all’80% in soli 20 minuti, un vantaggio notevole per chi cerca efficienza e praticità.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Leapmotor B10 offre due motorizzazioni: una versione base da 132 kW con accelerazione 0-100 km/h in 9,3 secondi e una più potente da 160 kW, che riduce il tempo a soli 6,8 secondi. Con dimensioni di 451 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza e 165 cm di altezza, si allinea perfettamente ai gusti degli acquirenti europei.

Gli interni non sono da meno, con un touchscreen da 14,6 pollici, un quadro strumenti LCD da 8,8 pollici e una console centrale dotata di doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone. Questi dettagli, insieme alle ambizioni del marchio, sottolineano la determinazione di Leapmotor nel conquistare una fetta significativa del mercato europeo.

Il lancio ufficiale in Cina è previsto per il mese prossimo, mentre l’arrivo in Europa è atteso entro la fine dell’anno. Leapmotor punta a vendite mensili di almeno 40.000 unità, una sfida che mette pressione ai produttori europei tradizionali, ma che potrebbe ridefinire il panorama dei SUV elettrici.