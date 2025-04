La competizione per la guida di Stellantis, uno dei principali colossi dell’industria automobilistica, è entrata in una fase cruciale. Cinque candidati, due interni e tre esterni, si contendono il ruolo di CEO Stellantis, con una decisione attesa entro giugno. Tra i finalisti spiccano Antonio Filosa (nella foto in basso), responsabile del marchio Jeep in America Latina, e Maxime Picat, attuale capo degli acquisti del gruppo. Dall’esterno, il nome di Wayne Griffiths, ex CEO di Seat, sta attirando molta attenzione.

Secondo il presidente John Elkann, il processo di selezione è stato gestito con estrema discrezione, rispettando i tempi previsti. John Elkann ha sottolineato l’importanza strategica di questa nomina in un momento di sfide senza precedenti per il settore automobilistico e per il gruppo stesso. L’annuncio sarà un punto di svolta non solo per Stellantis, ma per l’intero panorama dell’automotive, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e dall’urgenza di affrontare la transizione energetica.

Il nuovo leader erediterà un contesto complesso. Le azioni di Stellantis hanno subito un drastico calo, scendendo a 7,51 euro, un valore significativamente inferiore rispetto al picco di 25 euro raggiunto appena un anno fa. Questo riflette una crisi di fiducia tra gli investitori, un problema che il futuro CEO dovrà affrontare con priorità assoluta. Tra le sfide principali si annoverano l’accelerazione verso i veicoli elettrici, la risoluzione delle problematiche legate alla catena di approvvigionamento globale e la necessità di ristabilire la credibilità finanziaria del gruppo.

L’era elettrica di Stellantis

Il passaggio alla mobilità elettrica è una priorità per Stellantis, che ha già annunciato investimenti significativi per consolidare la sua posizione in questo settore. Con 14 marchi sotto il suo controllo, il gruppo punta a rendere i veicoli elettrici una scelta accessibile e sostenibile per un pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è quello di raggiungere il 70% delle vendite europee con veicoli elettrificati entro il 2030, con alcune divisioni, come Vauxhall, che si impegneranno a essere completamente elettriche già entro il 2028.

La scelta del nuovo CEO non è solo una questione interna. Le decisioni prese avranno un impatto diretto su come Stellantis affronterà la competizione con altri giganti del settore e su come si adatterà ai nuovi paradigmi di sostenibilità e innovazione. La leadership dovrà essere capace di bilanciare gli obiettivi di breve termine, come il recupero della fiducia degli investitori, con una visione a lungo termine che garantisca la sostenibilità economica e ambientale del gruppo.

Non meno importante sarà il compito di mantenere un equilibrio tra i diversi marchi del gruppo, ciascuno con una propria identità e mercato di riferimento. L’integrazione delle strategie e delle risorse sarà fondamentale per sfruttare appieno le sinergie offerte dalla fusione tra FCA e PSA, che ha dato vita a Stellantis. Questo richiederà una leadership forte e una chiara visione strategica, qualità che i cinque candidati dovranno dimostrare di possedere.