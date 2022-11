Abarth 500 elettrica: manca poco al debutto

Qualcuno al pensiero di una Abarth 500 elettrica ha pensato a una stortura, a una forzatura, come può lo Scorpione non ruggire con un sound coinvolgente combinato alla sportività tipica del Marchio? Da Stellantis affermano che invece si può fare, e che la prossima Abarth 500 a zero emissioni sarà “More Abarth than Ever”, a conferma del suo carattere inconfondibile. Per renderla così speciale servirà una bella dose di cavalleria, ma dai piani alti assicurano che questa sarà la Abarth di serie più potente di sempre.

Maggior potenza

La soglia fissata è quella dei 190 CV della 695 biposto, ad oggi ancora la Abarth di serie più potente mai realizzata. Almeno finora. Il 1.4 turbo benzina 4 cilindri ha il destino segnato, che è quello di essere superato con freccia a sinistra da un elettrico che scatenerà a terra la potenza dall’asse anteriore. Quanti saranno in modo ufficiale i cavalli a supporto di questa piccola sportiva ancora non lo sappiamo, ma le premesse sono allettanti e la curiosità generata comincia a stuzzicare anche i più scettici e refrattari.

Nuovo logo in arrivo?

Il debutto della primissima elettrica di Abarth è stato fissato al 22 novembre, quando lo Scorpione mostrerà anche altre notevoli introduzioni, tra le quali potrebbe esserci il nuovo logo del Brand, ridisegnato per esprimere al meglio la nuova filosofia costruttiva con un futuro emissioni zero. Lo Scorpione sarà sempre pungente, ma avrà un’anima un pochino differente rispetto a quanto abbiamo potuto apprezzare finora.

Abarth 500 elettrica: non sarà la sola