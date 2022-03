Abarth 595 e 695 2022, performance e stile

Tutti i dettagli sulla nuova gamma 2022 del marchio dello Scorpione.

A poche settimane dal suo 73° anniversario, Abarth toglie il velo alla nuova gamma 595, che prevede due modelli e due livelli di potenza – Abarth 595 con 165 CV e Abarth 695 con 180 CV – ciascuno caratterizzato da peculiarità specifiche pensate per accontentare anche il pubblico più esigente. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Nuova Abarth 595 2022: 165 CV e e tanta personalizzazione

Dal punto di vista estetico, l’Abarth 595 viene proposta con cerchi in lega da 16 pollici, doppio scarico cromato, fendinebbia anteriori e calotte degli specchietti in tinta carrozzeria. Le finiture interne e le maniglie delle porte sono cromate/satinate e le coperture dei pedali sono in acciaio inossidabile. Monta il motore T-Jet Euro 6D Final da 1.4 litri da 165 CV, ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 218 km/h e di accelerare da 0-100 km/h in 7,3 secondi. Di serie il cambio è di tipo manuale, ma in opzione è possibile scegliere il cambio automatico a cinque rapporti con paddle al volante.

Ma la nuova Abarth 595 è anche espressione equilibrata di sportività, come dimostrano le sospensioni posteriori Koni e l’impianto frenante specifico Abarth che offre grande sicurezza grazie ai dischi anteriori ventilati da 284 mm e a quelli posteriori da 240 mm. Inoltre, per chi non dovesse accontentarsi, Abarth mette a disposizione due pacchetti pensati per personalizzare ulteriormente la vettura. Sono infatti disponibili il pack “595 Turismo”, più improntato allo stile, composto da: calotte degli specchietti con trattamento cromo satinato, cerchi in lega leggera da 17” Granturismo, badge dedicato sulla carrozzeria e rivestimento dei sedili in pelle nera o marrone.

E il pack “F595” che ne accentua le performance, che prevede: sistema di scarico Record Monza Sovrapposto, sospensione anteriore Koni, cruscotto nero opaco, cerchi in lega da 17″ e badge specifico “F595”. Senza dimenticare che per i clienti che desiderano una vettura ancora più ricca sono stati realizzati sette pack che raggruppano gli optional più richiesti, con un significativo vantaggio economico, disponibili su entrambi i modelli (eccetto il Pack Racing Style che è esclusivo dell’Abarth 695).

Nuova Abarth 695 2022: 180 CV e accessori racing

L’Abarth 695 aggiunge alcuni elementi che ne esaltano la sportività, come i sedili in tessuto Sabelt con scocca grigio opaco, gli speciali cerchi in lega da 17 pollici e l’impianto di scarico Record Monza. Spiccano anche alcuni dettagli in ‘tar cold grey’, dalle modanature alle maniglie delle portiere e alle calotte degli specchietti fino alla fascia della plancia, mentre l’abitacolo rivestito in Alcantara si abbina al volante in fibra di carbonio e al pomello della leva del cambio in alluminio.

Passando invece al cuore pulsante, la nuova Abarth 695 è dotata di un motore T-Jet da 1,4 litri capace di erogare 180 CV, di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e di accelerare da 0-100 in appena 6,7 secondi. Stessa impronta di sportività anche per gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e per il potente impianto frenante che adotta all’anteriore pinze Brembo rosse in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati di 305 mm e di 240 mm al posteriore. Anche in questo caso sono disponibili due pacchetti preimpostati pensati per esaltare le doti stilistiche o quelle sportive della vettura.

Il 695 Turismo Pack, con sedili in pelle proposti in due diversi colori – nero o marrone -, fascia plancia rivestita dalla preziosa Alcantara, cerchi in lega da 17″ e badge “695 Turismo”. E il 695 Competizione Pack, caratterizzato da: scarico Record Monza Sovrapposto, sedili Sabelt con cuciture rosse e guscio in carbonio, badge “695 Competizione” e, a scelta, il differenziale autobloccante meccanico o il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.

