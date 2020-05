Ford Puma ST: il video teaser della versione sportiva

Un inedito e misterioso filmato ci mostra alcuni dettagli su quella che dovrebbe essere l’inedita variante sportiva del SUV Ford.

Ford ha postato sul proprio account Twitter ufficiale un primo ed inedito video teaser che anticipa il debutto del nuovo modello appartenente alla gamma sportiva “ST” della Casa dell’Ovale blu. Anche se il costruttore non ha specificato qual è il modello protagonista del misterioso video, osservando con attenzione i fotogrammi che si susseguono nel filmato è lecito immaginare che si tratta della nuova ed attesa Puma ST, inedita versione del carattere “aggressivo” del SUV compatto targato Ford che dovrebbe adottare il compatto e potente motore turbo benzina 1.5 litri Ecoboost da 200 CV.

Come accennato in precedenza, i fotogrammi che caratterizzano questo breve video offrono qualche informazione in più sulla vettura, a partire dall’uso di cerchi in lega specifici impreziositi da una finitura lucida, passando per i fascioni paraurti dotati di prese d’aria di maggiori dimensioni e fino ad arrivare alle nuove personalizzazioni dal carattere “racing” dedicate all’abitacolo che si distinguono da quelle dedicate all’allestimento ST Line.

Le modifiche riguarderanno anche l’handling della vettura che potrà contare su un nuovo assetto, più basso e rigido, abbinato ad un impianto frenante potenziato, senza dimenticare della taratura più spinta dei sistemi elettronici offerti sull’auto. La conferma di tutte queste caratteristiche e le altre informazioni ufficiali sulla nuova Puma ST dovrebbero essere svelate nel prossimo futuro dal Reparto Ford Performance che si occupa del progetto.