Salone di Ginevra 2020, novità e anteprime

Ecco le principali novità che gli appassionati si attendono all’edizione numero 90 della prima grande rassegna europea.

L’edizione 2020 del Salone di Ginevra, la numero 90 della sua storia, è alle porte. L’appuntamento, per il grande pubblico, è fissato da giovedì 5 a domenica 15 marzo (martedì 3 sarà la giornata riservata alla stampa; mercoledì 4 marzo sarà invece interamente dedicato ai VIP del comparto automotive). La prima grande rassegna europea delle novità di mercato 2020 sarà visitabile dalle 10 alle 20 (dal lunedì al venerdì) e dalle 9 alle 19 al sabato e alla domenica. A poco meno di tre settimane dall’apertura ufficiale della kermesse al PalExpo, ecco una panoramica delle “new entry” di rilievo attese in esposizione, fra anteprime assolute, novità per l’Europa e concept, e fra modelli già ufficializzati e indiscrezioni. Non mancheremo di indicare le conferme di partecipazione man mano che queste verranno date per certe dalle Case costruttrici.

Ginevra 2020: chi ci sarà

I “grandi assenti”

Il “plateau” delle novità attese per Ginevra 2020 si preannuncia piuttosto ricco. Gli organizzatori della “dieci giorni del PalExpo”, tuttavia, devono fare i propri conti con numerose assenze di peso: una tendenza che ultimamente sembra colpire molte delle principali kermesse dedicate alle novità automotive. Il Salone di Ginevra 2020 farà a meno del… 75% di Psa Groupe (ovvero Citroen, Opel e Peugeot), lasciando la rappresentanza a DS; e dovrà rinunciare anche a Jaguar Land Rover (peraltro assenti anche nell’edizione 2019), Lamborghini, Ford, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Tesla, Mini, Volvo. Ford e Peugeot saranno in un certo senso presenti, siccome due dei rispettivi modelli (ovvero Puma e 208) sono tra i finalisti al premio “Car of the Year” (ne parliamo più diffusamente qui sotto).

Un tracciato indoor per i test drive

Forse, non tutto il male viene per nuocere: se – come accennato – alcuni dei “big player” non saranno rappresenti ufficialmente, gli organizzatori della rassegna ginevrina hanno messo in cantiere nuovi progetti per “riscaldare” il pubblico e tenere occupata una parte del Padiglione 7 del PalExpo che diversamente avrebbe accusato diversi spazi vuoti: una pista vera e propria di quasi 500 metri, sulla quale i visitatori avranno la possibilità di “toccare con mano” alcune delle novità in esposizione al Salone di Ginevra 2020: 48 modelli appartenenti a 15 Case costruttrici: da Airways, Audi, BMW, DS, a Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota e Volkswagen. A disposizione del pubblico, tre giri di pista; ogni “collaudatore” verrà accompagnato, nel ruolo di passeggero-cicerone, da un tecnico del marchio corrispondente alla vettura, cui spetterà il compito di illustrarne le caratteristiche. I “giri-premio” verranno messi in palio (ci sono circa 11.000 posti disponibili) attraverso una lotteria, accessibile tramite la App ufficiale della manifestazione.

Car of the Year 2020: le 7 finaliste

Come di consueto, fra gli eventi correlati al Salone di Ginevra ci sarà la proclamazione dell’Auto dell’Anno: una tradizione iniziata nel 1964, e che lo scorso anno premiò il SUV elettrico Jaguar I-Pace. Il titolo di “Car of the Year 2020” – che verrà scelta dalla giuria formata da 60 giornalisti specializzati in rappresentanza di 23 Paesi europei – vede in lizza Bmw Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. Chi, fra queste, si aggiudicherà l’importante riconoscimento internazionale? Lo si saprà alla vigilia dell’apertura al pubblico di Ginevra 2020.

