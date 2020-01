Dacia: svelata la nuova gamma Eco-G a doppia alimentazione benzina-GPL

Il Costruttore rumeno svela al Salone di Bruxelles i modelli Duster, Sandero, Sandero Stepway, Logan e Logan MCV con motore a doppia alimentazione.

Dacia, brand appartenente all’orbita Renault, ha scelto il palcoscenico del Salone di Bruxelles 2020 per svelare in anteprima mondiale la nuova motorizzazione Eco-G a doppia alimentazione benzina e GPL dedicata in un primo momento esclusivamente al SUV Duster e successivamente anche agli altri modelli della gamma della Casa dell’est Europa, ovvero la Sandero, la Sandero Stepway, la Logan e la Logan MCV.

Tre cilindri turbo benzina-GPL

La gamma Eco-G di Dacia sfrutta il motore tre cilindri turbo benzina TCe 100 abbinato alla doppia alimentazione benzina e Gpl e capace di erogare 100 CV a 5.000 giri/min e 170 Nm di coppia massima, già disponibili a partire da 2.000 giri/min. Rispetto alla variante a benzina, questa motorizzazione permette di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 10%.

Autonomia oltre i 1.000 km

Tutti i modelli Dacia Eco-G sfruttano due serbatoi – rispettivamente per la benzina e per il GPL, in grado di offrire un’autonomia complessiva capace di superare i 1.000 km. Il serbatoio GPL è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è stato studiato per essere ospitato al posto della ruota di scorta di tipo tradizionale, posizionata di solito sotto il vano bagagli.

Passaggio benzina-GPL manuale o automatico

Il guidatore può effettuare il passaggio da un tipo di alimentazione all’altro in maniera manuale, utilizzando un comando dedicato, mentre quando il GPL risulta esaurito questo passaggio avviene automaticamente. Il livello del GPL può essere inoltre controllato tramite un apposito indicatore posizionato sulla plancia.

Tanti vantaggi con il GPL

Ricordiamo che i veicoli Dacia appartenenti alla gamma Eco-G possono accedere ai parcheggi sotterranei perché vantano speciali funzioni integrate di sicurezza, inoltre possono circolare anche durante i blocchi del traffico imposti nelle grandi città quando il livello di inquinamento dell’aria risulta troppo elevato. In alcune regioni le vetture GPL possono inoltre godere di agevolazioni fiscali, come l’esenzione o la riduzione della tassa di proprietà.

Garanzia di 3 anni o 100mila km

Dacia estende la garanzia di tre anni o 100mila km proposta sulla sua gamma anche per le versioni bifuel Eco-G. Il debutto commerciale della nuova motorizzazione avverrà in Francia nel corso di quest’anno e il primo modello Eco-G a sbarcare sul mercato sarà il SUV Duster, proposto ad un prezzo di listino che partirà da 12.490 euro.

