Bentley Mulliner Bacalar: in anteprima a Ginevra 2020

Dichiarata per uno stile distinto dalle attuali proposte GT e ispirato ala concept EXP 100 GT, verrà prodotta a mano dagli artigiani della Divisione Mulliner.

L’essenza “Gran Turismo” nella sua forma più esaltante: con questo messaggio, Bentley accompagna la prima anticipazione della inedita Mulliner Bacalar, che verrà svelata all’imminente Salone di Ginevra 2020 (in programma da giovedì 5 a domenica 15 marzo). Un “vernissage” che idealmente si lega, a quattro anni di distanza (Ginevra 2016), alla presentazione della iper-sontuosa Mulsanne in procinto di congedarsi dai mercati – il ruolo di “ammiraglia” di Crewe verrà assunto dalla nuova seconda generazione di Bentley Flying Spur, la quale dovrebbe (in un’ottica a medio termine) portare in dote anche un tipo di alimentazione ibrida, secondo un preciso indirizzo tecnologico che prevede, entro il 2023, l’offerta di declinazioni elettrificate per l’intera gamma; e, a sei mesi esatti, all’esposizione (Monterey Car Week 2019) del prototipo Bentley EXP 100 GT sviluppata per celebrare il centenario dalla fondazione del marchio della “B Alata”.

Sarà la versione di produzione della concept EXP 100 GT?

L’ispirazione alla recente concept dall’immagine avveniristica (alimentazione 100% elettrica in grado di fornire un’autonomia, a suo tempo dichiarata, di 700 km; sistema di guida autonoma di Livello 4 e nuova tecnologia di assistenza artificiale Bentley Personal Assistant; tre sedili singoli, collocati in posizione sfalsata; rifiniture realizzate con materiali ecosostenibili, sedili a tecnologia biometrica ed esperienze sensoriali per il benessere di conducenti e passeggeri) si concretizzerà, dal punto di vista stilistico, nella nuova Bentley Mulliner Bacalar.

Nell’attesa, c’è una sequenza filmata

La realizzazione della “big news” di Crewe che vedremo a Ginevra 2020 sarà curata, “ovviamente” attarverso modalità artigianali, dal personale della Divisione Mulliner, con il ricorso a materiali eco friendly (ecco quindi spiegato uno dei motivi di “aggancio” alla concept EXP 100 GT). I dettagli, in questa prima fase di anteprima, si fermano qui: ad accompagnare l’attesa, ci sono un breve video-teaser che illustra un particolare della zona posteriore della vettura, ed una immagine in cui viene “fissato” il disegno dei cerchi. Ulteriori informazioni in merito allo stile di Mulliner Bacalar, alle tecnologie di bordo, ai dati tecnici ed alle modalità di costruzione verranno particolareggiati alla vigilia dell’apertura al pubblico del Salone.

Bentley EXP 100 Concept 2019: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +15