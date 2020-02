Cupra Leon: un nuovo teaser prima del debutto

La sportiva spagnola verrà presentata il 20 febbraio ma intanto una nuova immagine ne svela il frontale dall’aspetto grintoso

E’ quasi pronta per il debutto ma per accrescere l’attesa sul web è arrivato un nuovo teaser che mette in evidenza il frontale. Stiamo parlando della Cupra Leon, basata sulla Seat Leon che è stata appena rinnovata sulla scia della Volkswagen Golf 8.

Grandi prese d’aria per un motore che si annuncia ancora più potente

Dall’immagine in questione si percepisce che il frontale è più cattivo grazie a delle prese d’aria importanti che ben si abbinano con altri elementi quali i grandi cerchi in lega e lo spoiler posteriore che vanno a corredo di ogni sportiva che si rispetti. Non manca la calandra squadrata che riprende quella introdotta dalla Tarraco.

Sarà ibrida ma anche elettrica nella variante da competizione

Sotto pelle il motore promette ancora più cavalli del modello attuale e la Leon sarà presentata anche nell’ormai indispensabile variante elettrificata che dovrebbe avvalersi di una power-unit plug-in della quale chiaramente ancora non si conoscono le caratteristiche. Quello che è certo è che non mancherà una versione puramente elettrica pensata solamente per le competizioni, la e-Racer, che si affianca alla Competiciòn TCR con il propulsore termico.

Il debutto il 20 febbraio

Ci sarà da aspettare ancora poco tempo per conoscere la vettura in maniera approfondita, visto che il 20 febbraio, in occasione dell’apertura del Garage Cupra, la Cupra Leon sarà mostrata per la prima volta in pubblico.

