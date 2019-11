Audi A3 ed S3 berlina: le foto spia

Le vetture Audi sono state fotografate durante i test in Svezia che mettono a dura prova la meccanica su strade innevate.

Arrivano nuove foto spia relative alle nuove Audi A3 ed S3 berlina che a breve vedremo sulla strade. Intanto sono state fotografate sui percorsi svedesi per completare i test sulla meccanica. Dalla nostra gallery potete osservare lo stile delle vetture in questione.

Se l’A3 è stata immortalata senza veli nella parte anteriore, la S3 berlina è ancora coperta dalle camuffature del caso. Nello specifico, la prima mostra un frontale che riprende le ultime tendenze stilistiche Audi, quindi con un’apertura tra cofano e calandra, ma bisogna ammettere che la livrea nera non aiuta molto a comprendere la linea del frontale.

Meglio soffermarsi sulla S3 berlina ripresa in più scatti mentre percorre strade innevate con una fanaleria ulteriore sul tetto per migliorare la visibilità su percorsi decisamente impegnativi. Quest’ultima si contraddistingue per una grande calandra, gruppi ottici anteriori che si prolungano nella parte bassa del paraurti e nuove aperture per l’aria. Dietro troviamo nuove firme luminose, mentre la fiancata è caratterizzata da grandi ruote con coperture dalla spalla ribassata.

Sotto il cofano molto probabilmente ci sarà un 2 litri dalla potenza di circa 300 CV, si parla di qualcosa come 320 CV, per assicurare alla vettura prestazioni all’altezza della sua sigla identificativa.

