Lynk & Co 01: foto spia del restyling

Lynk & Co, marchio cinese imparentato con Volvo, lavora al restyling della sua 01 in vista del debutto del modello in Europa.

Il costruttore cinese Lynk & Co sta lavorando a un leggero restyling per la 01, un modello già in commercio da diversi anni in patria che si appresta a sbarcare anche in Europa, non prima però di aggiornarsi esteticamente.

Il marchio controllato da Geely ha intenzione di regalare un aspetto più sportivo e moderno alla vettura in modo da presentarsi più in linea con i gusti del pubblico occidentale.

Lynk & Co 01: stile più moderno ed “europeo”

Le foto spia mettono in evidenza i pannelli coprenti in diverse zone della carrozzeria dove si è evidentemente concentrato il lavoro dei progettisti, come nel caso della zona anteriore e dei gruppi ottici che si annunciano completamente rinnovati. Lateralmente, la fiancata non pare riportare evidenti novità rispetto alla Lynk & Co 01 attualmente in commercio, mentre in coda le modifiche sono limitate ai paraurti.

Interni più curati e rivisti in chiave moderna

L’abitacolo dovrebbe essere la zona in cui si troveranno le maggiori novità. La vettura vanterà infatti un volante e una leva del cambio di nuovo disegno, ma quasi certamente sarà implementato anche un rinnovato sistema d’infotainment con schermo touch.

Diversi comandi troveranno una nuova disposizione e il tutto si accompagnerà con delle probabili modifiche all’estetica della plancia e con nuovi materiali usati per i rivestimenti. Non si conoscono invece i dettagli sui contenuti tecnici che il restyling della 01 porterà con sé al momento del debutto.

Lynk & Co 01 restyling: le foto spia Vedi tutte le immagini +14