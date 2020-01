Nissan: nuova serie speciale N-Tec per Qashqai, X-Trail e Micra

Una “special edition” che amplia i contenuti della lineup giapponese su novità di contenuto e caratterizzazione estetica.

Inizio di anno, e del nuovo decennio, all’insegna di una inedita serie speciale che punta i riflettori su immagine esteriore e contenuti hi-tech: ecco, in estrema sintesi, gli atout attraverso i quali Nissan accompagna l’imminente arrivo sul mercato della nuova “special edition” N-Tec dedicata alla supercompatta-bestseller Micra, al crossover Qashqai che oltre un decennio fa inaugurò di fatto la fascia “urban-Sport Utility”, ed al più grande X-Trail. Tre modelli distinti fra loro per segmento di mercato, tuttavia – come vedremo – accomunati da un medesimo approccio di stile e di tecnologie di bordo (nello specifico, il modulo di funzionalità Nissan Intelligent Mobility, che quindi è ora disponibile per una ancora più ampia fascia di clienti). La nuova lineup Nissan N-Tec debutta questo mese, in Italia, portando all’esordio le nuove special edition per Qashqai ed X-Trail; a febbraio sarà poi la volta di Nissan Micra N-Tec.

Nissan Qashqai N-Tec 2020

Il modello che nel 2007 inaugurò l’attuale comparto SUV di nuova generazione, e sottoposto cinque anni fa ad un radicale aggiornamento, riceve, nel nuovo “look” N-Tec, un set di cerchi in lega da 19” in finitura “total black” e nuovi dettagli esterni che ne enfatizzano l’immagine “techno-dark”, come ad esempio la nuova finitura oscurata per i gruppi ottici. Un appeal “scuro” in cui il tema cromatico dominante è il nero è stato scelto anche per il layout abitacolo, e nello specifico riguarda i rivestimenti in Pvc ed Alcantara per i sedili. Relativamente all’adozione dei sistemi di bordo, Nissan Qashqai N-Tec 2020 porta in dote due dei più recenti “marchi tecnologici” di fabbrica Nissan, cioè il sistema Intelligent Park Assist ed il dispositivo ProPilot che “esporta” dalle soluzioni sviluppate per la 100% elettrica Leaf le funzionalità Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist e Traffic Jam Pilot, e che vanno ad aggiungersi all’Intelligent AEB ed all’Intelligent Around View Monitor a quattro telecamere. Il modulo infotainment fa ricorso alla tecnologia NissanConnect compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto.

Nissan X-Trail N-Tec 2020

Anche per il crossover che la scorsa primavera ha ricevuto in dote due nuove unità motrici benzina e turbodiesel, il 2020 si apre in chiave ancora più dinamica. Nel dettaglio, Nissan X-Trail N-Tec – disponibile nelle due configurazioni di abitacolo a cinque posti ed a sette posti, e nelle due varianti di trasmissione a due ruote motrici e 4WD – viene equipaggiato con un set di cerchi in lega da 18” verniciati in nero ed abbinati alla finitura “chrome dark” per la calandra V-Motion ed alla verniciatura in nero lucido per i gusci degli specchi retrovisori esterni e le barre portatutto longitudinali. In configurazione-standard, la tinta carrozzeria è metallizzata, ed ai battitacco vengono aggiunte le indicazioni “N-Tec” retroilluminate. Le versioni dotate di trasmissione automatica vengono a loro volta equipaggiate con il sistema ProPilot e con il “pacchetto” di sicurezza proattiva Nissan Safety Shield anti-collisione.

Nissan Micra N-Tec 2020

La declinazione “baby” della nuova serie speciale N-Tec, che a febbraio completerà il debutto della gamma “special edition” in Italia, si basa sull’allestimento Acenta. La personalizzazione comprende, nello specifico, i cerchi in lega sportivi da 17”, particolari esterni lucidi, finestratura “privacy” e fendinebbia anteriori. L’apporto hi-tech propone, fra gli altri, il sistema di infotainment NissanConnect con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, progettati per assistere le manovre in retromarcia, e il sistema intelligente di frenata di emergenza.

