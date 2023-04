Nissan Micra GPL: con il bi-fuel accontenta tutti

La Nissan Micra GPL è una di quelle auto intelligenti che consentono di affrontare con una certa tranquillità questo momento di transizione energetica. É perfetta per gli indecisi e per chi è ancora legato alla tradizione, visto che sfrutta il motore termico con la tecnologia GPL per ridurre consumi ed emissioni.

La Nissan Micra è cresciuta nel tempo

La Nissan Micra nel tempo si è evoluta, e con l’ultima variante è diventata più grande, più larga, e più ospitale. Il frontale mette in evidenza la calandra a V e lo stile dei gruppi ottici, la fiancata è muscolosa, e aggressiva con il tetto che scende verso il basso. Le maniglie posteriori sono annegate nei montanti e il tutto è sottolineato da un andamento del design squadrato. L’abitacolo beneficia dell’incremento delle dimensioni ed offre 4 posti comodi, volendo consente di viaggiare anche in 5.

Il bagagliaio, di 300 litri, non è particolarmente capiente ma adatto all’utilizzo quotidiano. La strumentazione analogica, e lo schermo dell’infotainment al centro della plancia tradiscono l’età del progetto. Comunque è semplice da capire, immediata, e questo favorisce l’interazione con una clientela che non sempre è affascinata da una tecnologia fatta di schermi da esplorare.

1.0 3 cilindri turbo e serbatoio GPL da 42 litri

La Nissan Micra sfrutta un serbatoio GPL da 42 litri che, associato a quello per la benzina, consente di percorrere oltre 1.000 km. Il suo cuore è un 1.0 3 cilindri da 90 CV sovralimentato e abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Grazie ad un assetto ben calibrato, offre una buona tenuta di strada e lo sterzo è pronto e reattivo. Per questo, nonostante sia un’ottima alleata per percorrere molti km, consente di togliersi anche qualche soddisfazione di guida nel misto. Insomma, parca ma non per questo limitata nell’offrire un certo feeling di guida.

Prezzo Nissan Micra GPL: da 20.450 euro

La versione d’accesso alla gamma della Nissan Micra bi-fuel, l’Acenta, ha un prezzo base di 20.450 euro, promozioni ed incentivi esclusi. Un costo che la rende accessibile, se si considera che con questa variante il risparmio per la spesa del carburante è notevole.