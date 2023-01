Nissan Micra 2023-2024, i dettagli sulla futura citycar elettrica

Qual è la carta d’identità di Nissan Micra per la prossima generazione 2023-2024? Come evolverà la “segmento B” giapponese che porterà in dote una serie di caratteristiche-chiave in materia di elevata elettrificazione? La “compattissima” giapponese manterrà la storica denominazione?

In questo approfondimento analizziamo quello che sarà il futuro di Nissan Micra, modello centrale per le vendite del marchio nel “Vecchio Continente”, macroregione interessata da una fase epocale di cambiamento per il comparto automotive come effetto della transizione ecologica.

Il successo in Europa

Fra i modelli che hanno da sempre riscosso il più elevato gradimento nella lineup del marchio Nissan – che insieme a Renault e Mitsubishi rappresenta uno dei tre punti-cardine della “big Alliance” franco-giapponese -, Nissan Micra possiede una storia ben articolata e che parte da lontano nel tempo. Nata in Giappone nel 1982 come erede della precedente Cherry, venne nel 1992 evoluta nella seconda generazione, che fra l’altro fu anche uno dei primi modelli del Costruttore giapponese ad essere assemblati anche nelle linee di montaggio di Sunderland (Regno Unito).

È proprio la seconda serie di Nissan Micra, rimasta in listino per un decennio (1992-2002) ad avere rappresentato una delle chiavi di volta per il marchio giapponese in Europa in un segmento differente da quello dei veicoli fuoristrada.

L’attuale quinta generazione di Nissan Micra, presentata al Salone di Parigi 2016 (prima ancora era stata anticipata, a Ginevra 2015, dalla concept Nissan Sway che ne prefigurava le linee e i contenuti), esordì sul mercato nel 2017.

Dopo più di 7 milioni di esemplari venduti, Nissan Micra si prepara ad una svolta radicale, che vedremo su strada a breve termine.

La rivisitazione del look

Per la sesta serie, Nissan Micra adotterà il pianale CMF-Bev sviluppato dalla “Alliance” con Renault e Mitsubishi. Per intenderci, la medesima architettura che equipaggerà l’attesissima versione di serie di Renault 5 annunciata a gennaio 2021 nell’ambito del programma strategico “Renaulution” e che aveva fatto bella mostra di se all’IAA di Monaco di Baviera nell’ottobre successivo. Con la prossima Renault R5, Nissan Micra 6 condividerà piattaforma e meccatronica (su tutti: l’alimentazione 100% elettrica).

Versione 100% elettrica

La prossima generazione di Nissan Micra sarà, come si indicava più sopra, completamente “zero emission”: un ulteriore tassello nel mega programma strategico-industriale con cui la “big Alliance” a tre fra Renault, Nissan e Mitsubishi prevede il lancio di ben 35 nuovi veicoli ad alimentazione 100% elettrica entro il 2030.

400 km di autonomia

Una delle novità più ghiotte che ci si aspetta di trovare sotto al cofano della sesta generazione sarà, oltre al sistema di alimentazione 100% elettrico, un’elevata autonomia. Grazie all’adozione di una nuova batteria, si parla di una percorrenza massima nell’ordine di 400 km con una singola ricarica: valore che posizionerebbe la prossima generazione della “segmento B” giapponese (ma che, insieme alla “cugina” R5 elettrica, condividerà la piattaforma CMF-Bev e le linee di montaggio, nello specifico gli stabilimenti di Douai, nel nord della Francia) ai vertici della produzione europea elettrica quanto a performance di autonomia massima.

Quando uscirà la nuova Nissan Micra?

Il lancio in Europa della futura Nissan Micra elettrica (ci si riferisce a questa denominazione per comodità: il nome potrebbe tuttavia essere un altro; staremo a vedere) avverrà nel 2024, e sarà chiamata ad arricchire la gamma dei modelli Nissan prodotti in sinergia con Renault Groupe in Francia.