Nissan Formula E: intervista a Tommaso Volpe

La Formula E vista a Roma ha mostrato le potenzialità delle monoposto giunte alla terza generazione, capaci di 350 kW di potenza e 280 km/h di velocità massima. Queste vetture però sono più in connessione con le auto a batteria da strada di quanto si possa immaginare.

Formula E: un collegamento costante con la produzione

Come le auto stradali alimentate a batteria, “le vetture elettriche lavorano già con l’approccio di rigenerare in frenata, per massimizzare l’efficienza, quindi utilizziamo la stessa tecnologia delle vetture di serie”, spiega Tommaso Volpe, Global Motorsport Manager di Nissan. Lo stesso sottolinea che “il contributo della Formula E è quello di spingere tutto all’estremo, quindi impariamo molto su come usare i materiali per massimizzare l’efficienza della vettura”.

Più efficienza per una maggiore autonomia

Quindi, in Formula E si lavora sull’efficienza per fare più km a parità di kWh di batteria, ed è questo il segreto che ha consentito di ridurre il pacco batteria ad una capacità di 47 kWh nelle monoposto della Gen3. Aumentando la rigenerazione, infatti, si riesce a recuperare molta energia e così si può correre con meno peso sulle monoposto grazie a batterie più leggere.

Tutto quello che si sviluppa nelle corse torna utile sulle stradali

Le monoposto di Formula E sono autentici laboratori viaggianti, ma come sottolinea Volpe, “c’è uno scambio costante tra reparto corse e tra chi sviluppa le vetture stradali. A volte si testano delle soluzioni in Formula E che poi possono essere utili per la produzione anche quando non vengono usate sulle auto da corsa”. Che la Formula E lasci intravedere scorci di futuro per la mobilità elettrica, lo si evince anche dal fatto che, dal prossimo anno, con il fast charging sarà possibile effettuare ricariche a 600 kW di potenza, per cui nelle soste ai box si potranno recuperare 4 kWh di energia in 30 secondi. Ora questa soluzione renderà più spettacolari le corse, ma pensate a quanto potrebbe tornare utile nella vita di tutti i giorni…