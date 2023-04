Enel X aggiorna le tariffe: i prezzi 2023

Continuano a salire i costi per il rifornimento delle auto elettriche dalle colonnine Enel X a corrente alternata, e sfruttando gli abbonamenti offerti dallo stesso gestore. Proprio mentre si diffonde il messaggio di voler incrementare la vendita delle auto elettriche, che in Italia nel 2022 hanno visto un decremento percentuale del 27%, aumentano le tariffe al consumo o in abbonamento dei provider più importanti. Infatti, dal 27 marzo sono entrati in vigore dei ritocchi verso l’alto da parte di Enel X.

Enel X: le tariffe a consumo in alternata arrivano a 0,69 euro a kWh

Partiamo dalle tariffe Enel X a consumo nelle colonnine più diffuse sul territorio italiano, quelle a corrente alternata. Fino al 27 marzo il prezzo era di 0,58 centesimi di euro a kWh, mentre dal medesimo giorno è salito a 0,69 centesimi di euro. Così, per fare un esempio, un pieno ad una Renault Megane E-Tech con batteria da 60 kWh è passato da 34,80 euro, a 41,40 euro: precisamente 6,60 euro in più. Facendo un paragone con un’auto termica con un serbatoio di 50 litri, è come se la benzina passasse, di colpo, dal prezzo di 1,82 euro a litro attuali al costo di 1,95 euro a litro.

Il risultato sarebbe un aumento del costo del pieno di 6,50 euro. Il fatto è che la benzina è soggetta a variazioni, per cui il prezzo sale, ma può anche scendere, mentre l’elettricità per le ricariche a consumo continua a salire a cadenza regolare. In questo caso però si può fare il pieno d’energia a casa, impiegando più tempo ma spendendo notevolmente di meno. Non cambiano i prezzi della ricarica a consumo a corrente continua e dalle colonnine hpc, ma per queste tariffe ci sono stati già adeguamenti in precedenza.

Abbonamenti più convenienti solo se si percorrono tanti km

Ricordate gli abbonamenti flat Small e Large? Con il primo che, per 25 euro, offriva 70 kWh da usare entro un mese da quando veniva stipulato, ed il secondo che per 45 euro al mese consentiva di avere fino a 145 kWh? Bene, dimenticateli, dal 27 marzo non ci sono più, sono stati rimpiazzati da due nuove proposte non altrettanto vantaggiose. Nello specifico, City che per 39 euro offre 80 kWh e Travel, proposto a 69 euro per avere 160 kWh.

Le cose non miglioreranno ad agosto, quando scatteranno adeguamenti di 10 euro ulteriori per entrambi, così, 80 kWh costeranno 49 euro al mese, mentre 160 kWh ben 79 euro al mese. Gli unici che avranno ancora tariffe in abbonamento vantaggiose sono coloro che percorrono tanti km, in questo caso 320 kWh mensili vengono via per soli 99 euro con l’abbonamento Travel Plus, e c’è anche la tessera Enel X Way in omaggio. Dal 1 agosto il prezzo sale anche con questa formula di abbonamento, precisamente a 129 euro al mese.