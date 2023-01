In vendita la Nissan GT-R che fu di Sebastian Vettel

In Germania è in vendita la Nissan GT-R Black Edition del 2012 appartenuta a Sebastian Vettel, il quattro volte campione del mondo di F1.

Una proposta valida e assolutamente intrigante per i collezionisti, la Nissan GT-R, annata 2012, che appartenne al quattro volte campione del mondo di F1, Sebastian Vettel. Il tedesco fresco ritirato dal mondo delle corse, con la GT-R Black Edition ha fatto appena 150 km in dieci anni. Questo aumenta il valore intrinseco di una vettura che già di per sé ha un costo elevato, al quale bisogna sommare il prestigioso ex proprietario.

Il suo aspetto

La sportiva giapponese si presente con una carrozzeria in nero metallizzato, e sfoggia anche degli spettacolari cerchi in lega Rays da 20 pollici, un’esclusiva della serie Black Edition. Le pinze dei freni, invece, sono verniciate in arancione e questo piccolo dettaglio esalta la personalità di una vettura già parecchio cattiva. Nell’abitacolo, invece, non mancano i sedili avvolgenti Recaro rivestiti in pelle nera e rossa.

Una Nissan GT-R con basso chilometraggio

La GT-R ha un chilometraggio molto limitato che la rende pari a un esemplare da salone, al quale va aggiunta una meccanica in perfetto stato e una carrozzeria totalmente priva di segni e deterioramenti. D’altronde il suo ex proprietario Vettel, non l’ha messa molto alla prova nonostante un performante motore da 3,8 litri V6 biturbo da 530 cv. In fondo come biasimarlo, quando nel garage hai anche una Ferrari Enzo e una Mercedes SL 65 AMG Black Series.

In vendita in Germania

La speciale sportiva che fu di Sebastian Vettel è in vendita presso la società Mechatronik di Pleidelsheim, Baden-Württemberg, in Germania. Il prezzo probabilmente è fuori mercato per il modello, ma bisogna considerare fra quali mani è passata e soprattutto delle condizioni che sono pari al nuovo. Per questo motivo, per portarla nel proprio garage serve staccare un assegno da 250.000 euro. In ogni se avete voglia di sentirvi come un quattro volte campione del mondo di F1, potreste fare questo ingente sacrificio economico. D’altronde la passione non ha limiti.