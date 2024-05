Addio Ford Focus, lo storico modello saluta nel 2025

Ford si sta dedicando con maggiore forza nel campo delle auto elettriche, anche se per il momento questa strategia non paga. In particolar modo in Europa. La notizia roboante è che a farne le spese sono le care e vecchie ICE compatte, che hanno fatto girare la testa a tutto il Vecchio Continente. Così, dopo aver salutato a malincuore la Ford Fiesta, adesso lo stesso destino viene riservato alla Ford Focus. Arrivata nella coda degli anni ’90, come erede spirituale della Escort riuscì in un baleno a ottenere consensi internazionali, classificandosi come una delle segmento C più vendute, rivaleggiando testa a testa con la Golf. Adesso, lo stop è fissato al 2025.

Addio per sempre Ford Focus

Per gli automobilisti europei, specialmente gli italiani, non è stato un piacere rinunciare alla Fiesta, una delle utilitarie più adorate, ma salutare per sempre la Focus sembra un’altra scelta errata. Il costruttore del Michigan ha varato una strategia che prevede una gamma più americana anche dalle nostre parti. In questa ottica sono arrivati prodotti apprezzabili come i fuoristrada e SUV, Bronco o l’Explorer, che tuttavia sono lontani dalla filosofia che ha permesso a Ford di imporsi anche a queste latitudini. In ogni caso, la decisione è presa, avanti con l’elettrico e addio alle termiche. Quindi anche la Focus verrà archiviata senza sostituzione a partire dal 2025. Questi sono i suoi ultimi mesi per acquistarla.

Martin Sander, numero uno di Ford Europe, ha dichiarato che “non esiste alcun piano per estendere la vita della Focus” dopo il 2025. Non resta che un bel ricordo di questa vettura che si è fatta amare in tutte le salse, da placida berlina a station wagon, fino a sportiva pompata.

Ford punta sull’elettrico

Dunque, il domani della mobilità sarà 100% elettric0. Al momento lo conferma anche la politica, mentre il mercato sembra ribellarsi a questa decisione, tanto che più di una casa sembra disposta a fare retromarcia. In ogni caso, del fatto che il futuro sarà alla spina ne è convinto Martin Sander, CEO di Ford Europe, che ha detto: “Sul lungo termine siamo fermamente convinti che le BEV saranno il futuro e pensiamo che vi sarà un significante aumento dei volumi di vendita. Entro la fine del 2024 avremo un’intera gamma di veicoli elettrici, sia in ambito passeggeri che veicoli commerciali. Siamo alquanto flessibili per adattarci al mercato. Per i prossimi anni gli utenti avranno una vasta scelta, i nostri clienti hanno il potere di scegliere ciò che desiderano”.