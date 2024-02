Svelata la nuova McLaren Artura Spider

La McLaren Artura Spider è la nuova supercar scoperta presentata dalla rinomata Casa automobilistica britannica. Oltre ad abbandonare il tetto fisso, questa variante introduce diverse novità che coinvolgono anche la versione coupé, entrambe commercializzate come Model Year 2025. Attualmente disponibile per ordini con consegne previste alla fine del 2024, la McLaren Artura Spider è proposta a partire da 276.000 €, mentre la versione coupé MY 25 ha un prezzo base di 250.900 €.

Ecco la nuova McLaren Artura Spider: costa 276.000 euro

Il design della Artura si adatta perfettamente alla sua trasformazione in Spider, con un posteriore completamente ridisegnato per alloggiare i nuovi pilastri che nascondono i rollbar di protezione, insieme a un lunotto riscaldabile dotato di meccanismo di apertura e chiusura elettrica. McLaren ha inoltre migliorato i flussi d’aria con un nuovo sistema di canalizzazione per l’ingresso dell’aria fresca e l’uscita di quella calda. La Artura Spider monta un tetto in carbonio, oscurabile elettricamente, che si apre in soli 11 secondi, con l’opzione di avere anche un tonneau cover in carbonio lucido a vista.

Gli interni della McLaren Artura MY 2025 mantengono lo stesso stile del modello precedente, con un sistema d’infotainment MIB II che offre funzioni aggiornate e un modulo di ricarica wireless per smartphone. È possibile scegliere tra diverse varianti di abitacolo, come Performance, TechLux e Vision, che si differenziano per materiali e finiture. Tra gli optional disponibili ci sono nuove finiture in carbonio e un sistema audio Bowers & Wilkins con altoparlante centrale aggiuntivo sulla Artura Spider.

Rispetto alla versione coupé, la McLaren Artura Spider pesa 62 kg in più a causa dell’introduzione del tetto apribile, portando il peso a secco a 1.457 kg. Entrambe le varianti beneficiano di un impianto elettrico ottimizzato che ha ridotto del 25% i cablaggi e ha aumentato la velocità di trasmissione dei dati.

Il powertrain ibrido della McLaren Artura MY 25 ha aggiunto 20 CV di potenza al motore V6 biturbo da 3.0 litri, portando la potenza complessiva a 700 CV, mentre la coppia massima rimane invariata a 720 Nm. L’aggiornamento dell’impianto di scarico sottolinea ulteriormente l’aggressività della supercar britannica. Non ci sono modifiche alla parte elettrica del powertrain, con conferma del motore assiale da 95 CV supportato dalla batteria da 7,4 kWh, per un peso totale del sistema plug-in di 130 kg. Il cambio automatico a 8 marce è stato migliorato per rendere le cambiate più veloci del 25%.

Questi miglioramenti tecnici si traducono in prestazioni superiori. La nuova Artura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,4 secondi e da 0 a 300 km/h in 21,6 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 330 km/h. La supercar può percorrere fino a 33 km in modalità completamente elettrica.

La dotazione di serie della nuova McLaren Artura include il Launch Control e la funzione Spinning Wheel Pull-Away, che permette partenze più immediate disattivando l’ESC. Ci sono quattro modalità di guida: E-Mode, Comfort, Sport e Track. Sul fronte della dinamica di guida, la McLaren Artura MY 2025 beneficia di ammortizzatori rivisti per una maggiore reattività e offre tre opzioni di assetto (Comfort, Sport e Track), insieme a quattro livelli di regolazione dell’ESC.

La supercar è dotata di sistema di sollevamento dell’asse anteriore più rapido, nuova taratura dell’ABS e sistema frenante in carboceramica con pinze modificate. Viene fornita di serie con pneumatici Pirelli P Zero e P Zero Winter, con i P Zero Corsa disponibili come optional, e beneficia della tecnologia Cyber Tyre di Pirelli per un grip ottimale.