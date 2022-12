McLaren e Lockheed: insieme all’insegna della velocità

McLaren e Lockheed Martin Skunk Works hanno instaurato un rapporto di collaborazione per disegnare le vetture sportive del domani e per cominciare un nuovo capitolo della Casa di Woking. Al momento questa partnership resta velata sul campo dell’operatività, non sappiamo se tra le due aziende nascerà un solo modello o ce ne saranno ancora di più. L’unica certezza è lo stile: simile a quello di un caccia dell’aeronautica.

Gli aerei più veloci al mondo

La Lockheed ha scritto la storia recente dell’aeronautica, infatti stiamo parlando di un’azienda che attualmente sta producendo alcuni degli aerei più importanti al mondo. L’azienda con sede negli USA ha realizzato alcuni dei jet diventato molto celebri anche tra i non appassionati, come: l’F-22 Raptor, l’F-35 Lightning II e l’F-117 Stealth Fighter.

Le creazioni più note, tuttavia, sono l’U-2 e l’SR-71 Blackbird, che conserva il record di mezzo a motore più veloce della storia con una velocità di Mach 3.3. Perché chi avesse visto il film “Top Gun: Maverick”, il secondo capitolo della saga, nelle scene di apertura ha sicuramente ammirato il Darkstar, un jet ipersonico in forma di concept. Chissà che le prossime McLaren non possano ispirarsi proprio a quest’ultimo.

L’intento di McLaren

L’obiettivo della collaborazione è sfruttare i software avanzati della Lockheed per applicarli successivamente sulle quattro ruote. Lo scambio, però, sarà reciproco con la casa automobilistica inglese che cercherà di influenzare il design dei jet statunitensi. In ogni caso si prevede, per le prossime McLaren, un abitacolo ispirato al mondo dell’aviazione.



In McLaren è nel DNA

La McLaren non ha di certo bisogno di qualcuno per concepire auto estremamente veloci e che possano strizzare l’occhio agli aerei. Nella gamma della casa di Woking ci sono vetture come la GT e la 720S, due tra le auto più veloci e del mondo. In passato, poi, ha sfornato la F1, che ha mantenuto per molti anni il record di velocità massima di un’auto di serie con 386,7 km/h.