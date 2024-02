Porsche ha presentato due nuove versioni ibride della Panamera

Porsche Panamera è stata arricchita da due versioni ibride potenziate. Le varianti 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid si collocano tra il modello base e il Turbo E-Hybrid nella gamma dei modelli. Lo scorso autunno, è stata lanciata la terza generazione della Panamera, che ha visto il debutto della potente versione Turbo E-Hybrid. Equipaggiata con un motore V8 4.0 biturbo accoppiato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a otto rapporti, questa versione eroga una potenza totale di 680 CV.

Porsche Panamera: svelate le versioni 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid

La capacità della batteria di trazione è stata notevolmente potenziata, passando da 17,9 a 25,9 kWh, il che consente all’auto di percorrere fino a 91 km utilizzando esclusivamente l’energia elettrica. Inoltre, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è stata ridotta a soli 3,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 315 km/h. Le nuove aggiunte alla famiglia di Porsche Panamera, le 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid, presentano un motore turbocompresso da 2,9 litri accoppiato a un motore elettrico da 190 CV. La Panamera 4 E-Hybrid raggiunge i 100 chilometri orari in soli 4,1 secondi, con una velocità massima di 280 km/h. La versione 4S E-Hybrid, invece, completa lo stesso sprint in 3,7 secondi, con una velocità massima limitata a 290 km/h.

Entrambe le varianti, la 4 E-Hybrid e la 4S E-Hybrid, condividono una batteria da 25,9 kWh, che offre un’autonomia elettrica tra i 79 e i 93 chilometri per la 4 E-Hybrid e tra i 78 e i 90 chilometri per la versione più potente. La ricarica della batteria richiede circa due ore e 40 minuti.

Entrambe le versioni ibride offrono quattro modalità di funzionamento dell’elettronica di bordo, insieme a un assetto adattivo che include ammortizzatori a due valvole come parte della dotazione di serie. I freni in carboceramica e le ruote da 21 pollici sono disponibili come optional. La prossima Panamera, attualmente non ancora presentata, sarà la versione più potente del modello: la Turbo S E-Hybrid, prevista per erogare 750 CV.