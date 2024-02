Anteprima mondiale per la nuova Volkswagen ID.7 Tourer

Volkswagen espande la famiglia ID.7 introducendo una versione wagon: la Volkswagen ID.7 Tourer. Questo modello rappresenta una delle prime wagon completamente elettriche nel segmento della classe media superiore, in cui Volkswagen è già presente con la nuova Passat.

Svelata la nuova Volkswagen ID.7 Tourer: ecco le principali caratteristiche

Il design della wagon elettrica si distingue principalmente per la linea del tetto allungata. Esteticamente, questa Tourer all’avanguardia è il risultato della fusione tra la classica Passat Variant e una Shooting Brake particolarmente dinamica, ispirata allo stile dell’Arteon. Grazie alla maggior altezza della coda rispetto alla berlina fast-back, la capacità del bagagliaio è ulteriormente ampliata: con cinque persone a bordo, la Volkswagen ID.7 Tourer può ospitare un volume di bagagli massimo di 605 litri.

La nuova Volkswagen sarà lanciata sul mercato europeo inizialmente nelle versioni ID.7 Tourer Pro e ID.7 Tourer Pro S, entrambe con una potenza di 210 kW (286 CV) e trazione posteriore. La ID.7 Tourer Pro sarà alimentata da una batteria da 77 kWh, mentre la ID.7 Tourer Pro S sarà equipaggiata con una nuova batteria da 86 kWh.

La nuova Volkswagen ID.7 Tourer farà il suo debutto sul mercato con un ricco equipaggiamento di serie, come evidenziato dalla versione Pro. Per esempio, in Germania, l’equipaggiamento di serie per gli esterni includerà fari e gruppi ottici posteriori a LED, cerchi in lega da 19 pollici torniti a specchio e barre longitudinali sul tetto.

La Volkswagen ID.7 Tourer condivide la maggior parte delle dimensioni esterne con la berlina fast-back ID.7. Entrambi i modelli hanno una lunghezza di 4.961 mm e si distinguono per un passo molto lungo di 2.971 mm, accoppiato a sbalzi della carrozzeria ridotti. Le due ID.7 (senza gli specchietti retrovisori esterni) hanno una larghezza di 1.862 mm e un’altezza di 1.536 mm.

Il nuovo livello evolutivo del design ID. si manifesta soprattutto nel frontale, che appare notevolmente più affusolato e si distingue per un elevato grado di precisione e raffinatezza. Inoltre, i fari, ora più slanciati con i loro nuovi moduli, richiamano ancora di più le caratteristiche umane. La prospettiva laterale della nuova ID.7 Tourer è caratterizzata dalla lunga linea del tetto: visivamente, questa linea che si estende fino allo spoiler del tetto riflette le proporzioni dinamiche della nuova Volkswagen. Il portellone inclinato della ID.7 Tourer conferisce alla vettura un aspetto distintivo e un bagagliaio più spazioso. L’orientamento orizzontale della coda conferisce un’immagine vigorosa e imponente.

Volkswagen ID.7 Tourer farà il suo debutto sul mercato con i più moderni sistemi di assistenza, tra cui il Park Assist Plus e la funzione Memory per l’assistente di parcheggio, che permette il parcheggio completamente automatico fino a una distanza di 50 metri. Presso le colonnine di ricarica rapida DC, i modelli dotati di batteria da 77 kWh possono essere ricaricati con una potenza massima di 175 kW. Questo significa che una batteria carica al 10% può raggiungere un livello di carica dell’80% in circa 28 minuti.

L’ID.7 base viene fornito con la batteria da 77 kWh che è stata montata su ogni ID.7 fin dal lancio, ma per l’ID.7 Pro è previsto un upgrade a un nuovo power pack da 86 kWh. Volkswagen stima che questo upgrade consentirà al veicolo di percorrere fino a circa 685 km con una singola ricarica. VW non ha ancora divulgato alcun dato per la versione station wagon con la batteria più piccola.