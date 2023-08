Volkswagen Passat 2024: una rivoluzione nel segmento delle station wagon [FOTO]

Arriverà sul mercato in quattro diversi allestimenti

Volkswagen ha finalmente svelato l’ultima generazione dell’iconica Volkswagen Passat, un modello che vanta 50 anni di storia e oltre 30 milioni di unità vendute.

Dimenticatevi della berlina. La nuova Passat sarà disponibile esclusivamente nella versione Variant station wagon e si posizionerà come alternativa ibrida alla nuova ID.7 completamente elettrica. Basandosi sulla piattaforma MQB Evo, la nuova generazione vanta un passo allungato di 50 mm, arrivando a 2840 mm totali. Con una lunghezza di 4910 mm e una larghezza di 1850 mm, offre più spazio interno senza compromettere le dimensioni esterne.

Design e aerodinamica

L’efficienza aerodinamica non è più un optional. Grazie a innovazioni come gli Air Curtain frontali e la griglia attiva, il coefficiente di resistenza aerodinamica adesso è di soli 0,25 Cx rispetto a quello precedente di 0,31. E non dimentichiamoci dell’illuminazione: barre luminose a LED a tutta larghezza anteriori e posteriori accentuano il design moderno della nuova generazione.

I display la fanno da padrone all’interno. La Volkswagen Passat Variant 2024 vanta un sistema d’infotainment con piattaforma software MIB4, dotato di uno schermo centrale disponibile in due dimensioni: 12.9 e 15 pollici.

Questi si affiancano al Virtual Cockpit da 10.25 pollici, creando un ambiente digitale senza precedenti. Troviamo anche i sedili ergoActive Plus opzionali con funzione massaggio e climatizzazione automatica, che aggiungono un tocco di lusso.

Motorizzazioni

Quando si parla di powertrain, la nuova Passat Variant non delude assolutamente. Dal mild hybrid da 150 CV ai plug-in hybrid da 204 e 272 CV, VW offre una gamma davvero completa. E per chi preferisce i motori tradizionali, sono disponibili ben cinque varianti tra benzina e diesel. Ogni modello è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DSG e alcune versioni offrono anche la trazione integrale 4Motion.

Oltre agli avanzati propulsori, la Volkswagen Passat 2024 presenta il telaio DCC Pro, che garantisce una guida precisa e confortevole. E per una ricarica rapida, le versioni PHEV possono utilizzare colonnine a corrente continua fino a 50 kW, rendendo il rifornimento più comodo che mai.

Allestimenti e dotazioni

In attesa dei dati ufficiali su prezzi e specifiche, sappiamo che la nuova Volkswagen Passat Variant sarà disponibile in quattro allestimenti: base, Business, Elegance e R-Line. Già dalla versione entry-level si può godere di un pacchetto tecnologico completo, che include due display interni, vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e molto altro ancora.

Insomma, la nuova generazione della station wagon è un vero e proprio tour de force. Con una combinazione di innovazione, efficienza e lusso, questo veicolo è pronto a ridefinire le regole del gioco nel segmento delle auto familiari.