Le vendite di auto elettriche e PHEV sono diminuite del 26% a gennaio

Negli ultimi mesi, il mercato delle auto elettriche e PHEV ha subito una contrazione significativa a livello globale, in particolare nei paesi in cui sono stati eliminati o ridotti i bonus e gli incentivi offerti dai governi per l’acquisto di veicoli elettrici. Questo ha avuto un impatto soprattutto in nazioni come Germania, Francia e Cina, dove tali incentivi hanno svolto un ruolo importante nel sostenere la domanda di veicoli elettrici. La riduzione dei bonus ha contribuito a una diminuzione delle vendite di auto elettriche in questi paesi, evidenziando la dipendenza del settore automobilistico dalle politiche di incentivazione governative.

Auto elettriche e PHEV: vendite in calo a gennaio rispetto a dicembre

L’aumento del 69% nelle vendite di auto elettriche e ibride plug-in rispetto allo stesso mese dell’anno precedente suggerisce un crescente interesse da parte dei consumatori per veicoli più sostenibili. Tuttavia, la diminuzione del 26% rispetto al mese precedente potrebbe essere attribuita a vari fattori, tra cui possibili fluttuazioni stagionali, cambiamenti nei livelli di incentivi governativi o altri fattori che influenzano la domanda dei consumatori nel breve termine.

Le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono state inferiori nel mese di gennaio 2024 rispetto a giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre del 2023. In Germania, le vendite di auto elettriche hanno registrato una diminuzione del 50% nel mese di gennaio 2024 rispetto a dicembre 2023, dopo la revoca degli incentivi statali per l’acquisto di veicoli a zero emissioni da parte delle autorità tedesche.

Nell’Unione Europea, nel Regno Unito e nei paesi associati all’Associazione Europea di Libero Scambio, le vendite di veicoli hanno registrato un aumento del 29% nel primo mese del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, rispetto a dicembre 2023, le vendite sono diminuite del 32%.