Nuova Lancia Ypsilon: prime immagini ufficiali della versione di lancio

La nuova Lancia Ypsilon in versione elettrica, nella versione limitata Cassina, è stata presentata attraverso immagini e video da Lancia nelle scorse ore. Si tratta di un’edizione speciale limitata a 1.906 esemplari. La vettura di Lancia presenta elementi di design ispirati al concept Pu+Ra HPE, tra cui la griglia anteriore e le luci posteriori che richiamano la celebre Stratos. La vettura è caratterizzata anche da fari anteriori montati sullo spoiler e da accenti neri lucidi.

Prime immagini ufficiali della nuova Lancia Ypsilon

L’interno ricorda un salotto italiano, e non si tratta di un caso. Infatti Lancia ha collaborato con Cassina per la scelta dei materiali e dei colori. Anche la consolle centrale ha un design che ricorda un tavolino da caffè. La nuova Lancia Ypsilon introduce il sistema multimediale SALA o, in altre parole, Sound Air Light Augmentation. Il quadro strumenti è completamente digitale ed è integrato in un assieme accanto al display centrale.

Lancia non ha fornito ulteriori dettagli tecnici, ma ha precisato che la nuova Ypsilon elettrica avrà un’autonomia fino a 403 chilometri con una singola carica. Molto probabilmente la batteria ha una capacità di 54 kWh, dato che l’auto è costruita sull’architettura della Peugeot 208 e della Opel Corsa. Come dicevamo, il debutto della nuova Lancia Ypsilon è previsto per il 14 febbraio. L’evento si svolgerà a Milano.

Dopo il debutto ufficiale il 14 febbraio, la Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina sarà disponibile per ordini presso gli showroom italiani. La campagna “1 of 1906” incoraggia i fan italiani a manifestare il loro interesse compilando un modulo sul sito ufficiale. La nuova generazione della vettura di Lancia sarà commercializzata in diversi mercati europei, ampliando la presenza della marca al di là dell’Italia.