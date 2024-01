Lancia Pu+Ra HPE premiata in Francia agli Automobile Awards

Lancia Pu+Ra HPE ha conquistato il premio “Revelation” durante la sesta edizione degli Automobile Awards tenutasi a Parigi. La giuria, composta da 20 rappresentanti del settore automobilistico, del design e dei media, ha assegnato il riconoscimento in virtù dell’unicità della concept car Lancia. Questa concept car segna il Rinascimento del marchio e il suo ritorno nei principali paesi europei, tra cui la Francia, previsto per il 2024.

In Francia premiata la concept Lancia Pu+Ra HPE: la vettura ha ricevuto il premio Revelation agli Automobile Awards

La concept car incarna la visione di Lancia per i prossimi 10 anni in termini di design, sostenibilità degli interni, elettrificazione e tecnologia avanzata. Essa rappresenta il linguaggio del design che caratterizzerà tutti i futuri modelli Lancia, a partire dalla Nuova Lancia Ypsilon di quest’anno, seguita dall’ammiraglia nuova Lancia Gamma nel 2026 e dalla nuova Lancia Delta nel 2028. La cerimonia degli Automobile Awards si è svolta presso l’Automobile Club de France a Parigi, dove il premio è stato ritirato da Joël Verany, Direttore Stellantis Premium Cluster per la Francia.

Lancia Pu+RA HPE è la concept car che è stata svelata per la prima volta lo scorso mese di aprile in occasione della Milano Design Week. Essa rappresenta una sorta di manifesto di quelle che saranno le future auto di Lancia come stile e tecnologia. Ricordiamo infine che di recente la vettura è stata protagonista di un tour in Europa nei paesi in cui il brand premium di Stellantis farà il suo ritorno a cominciare dal 2024 con la nuova Ypsilon.