Nuova lancia Ypsilon: trapelano anche gli interni

Nuova Lancia Ypsilon ormai non ha più segreti dopo il design esterno ieri sono emerse anche le prime immagini dell’abitacolo. Le immagini arrivano sempre da Milano e sono state condivise sui social nelle scorse ore. In quella città la vettura sta girando il suo primo spot pubblicitario in attesa del debutto che avverrà nel corso del prossimo mese di febbraio proprio a Milano.

Anche l’abitacolo della nuova Lancia Ypsilon è stato parzialmente rivelato

Le immagini mostrano che la nuova Lancia Ypsilon prenderà molti spunti di design dalla concept Lancia Pu+RA HPE per il suo abitacolo. Si nota la presenza di materiali premium e soluzioni di pregio che differenzieranno questa auto dalle altre proposte di Stellantis in questo segmento di mercato. Ci riferiamo in particolare a Peugeot 208 e Opel Corsa.

Sempre ieri sul web sono apparse anche le prime foto della parte anteriore della nuova Lancia Ypsilon. La foto conferma quanto già sapevamo e cioè che questa zona dell’auto sarà ispirata alla Beta Montecarlo, evidenziando in particolare una reinterpretazione della storica calandra, contraddistinta da tre raggi luminosi e sovrastata dalla scritta Lancia. Questo segna un nuovo stile distintivo per il marchio torinese. Ulteriori dettagli includono fari dal design quasi ottagonale e una griglia anteriore con tasselli orizzontali in primo piano. Le immagini mostrano anche la fiancata della nuova vettura, caratterizzata da una venatura ad arco. Un elemento significativo è la presenza del logo Lancia sul montante.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon debutterà proprio a Milano il prossimo 14 febbraio nella versione in edizione limitata Cassina nata in collaborazione con la nota azienda di arredi. In tutto di questa serie speciale saranno realizzati appena 1906 esemplari. La vettura arriverà sul mercato in versione completamente elettrica a cui seguiranno poi anche una entry level ibrida e una ibrida Q4 da 240 cavalli.