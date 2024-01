Skoda Superb Wagon 2024: partono le prevendite in Italia

Si aprono le prevendite in Italia per la nuova Skoda Superb Wagon 2024

Dopo la sua presentazione lo scorso novembre, la nuova Skoda Superb Wagon è ora pronta per debuttare sul mercato. Da oggi in Italia, è possibile effettuare gli ordini per questa nuova vettura familiare del Gruppo Volkswagen, che offre tre allestimenti e due opzioni di motorizzazione. Ulteriori varianti, inclusa la versione plug-in, saranno disponibili in seguito. Il prezzo di partenza è fissato a 43.500 euro.

Nella nuova Skoda Super Wagon sono tre gli allestimenti disponibili. Il livello d’ingresso è chiamato Selection ed è dotato di un equipaggiamento significativo, tra cui un pacchetto avanzato di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), climatizzatore automatico a tre zone, sedili anteriori riscaldabili, regolabili e con funzione massaggio, telecamera posteriore, schermo touchscreen da 10,4 pollici con controllo gestuale, sistema Skoda Connect, 4 porte USB-C, chiamata d’emergenza e il Virtual Cockpit da 10,2 pollici.

L’allestimento Style include la telecamera a 360°, i sistemi di assistenza al parcheggio automatico, il portellone elettrico con controllo virtuale del pedale e il sistema Keyless. La versione di punta è la Laurin & Klement (L&K), che offre funzioni di massaggio avanzate per i sedili, uno schermo da 13 pollici per il sistema di infotainment, sterzo progressivo, assetto a controllo elettronico DCC Pro, gruppi ottici Full LED Matrix e un sistema audio Canton.

La Skoda Superb Wagon è attualmente disponibile con due motorizzazioni al lancio: il nuovo propulsore 1.5 TSI mild-hybrid da 150 CV e il già noto motore 2.0 TDI Evo, entrambi con la stessa potenza. Entrambe le varianti sono accoppiate al cambio automatico DSG a 7 rapporti con selettore al volante. Nei mesi a venire, la gamma sarà completata con l’introduzione del nuovo motore 1.5 TSI plug-in hybrid, con un’autonomia elettrica superiore a 100 chilometri, e del motore diesel 2.0 TDI da 193 CV, abbinato alla trazione integrale 4×4. Il debutto in concessionaria è previsto per il prossimo mese di aprile.