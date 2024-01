La Cina supera il Giappone come maggiore esportatore di automobili al mondo

Nel corso del 2023, la Cina ha sorpassato il Giappone diventando il principale esportatore di automobili a livello mondiale. Questo successo è stato guidato dalla crescente richiesta in Russia e dall’incremento dell’interesse globale per i veicoli elettrici (EV), come previsto da un rilevante gruppo industriale. La China Passenger Car Association (CPCA) ha annunciato che nel corso dell’anno precedente il Paese ha molto probabilmente esportato una cifra record di 5,26 milioni di veicoli, comprendenti automobili, autobus e camion. Tale numero rappresenta un aumento del 56% rispetto al 2022, con un valore totale stimato di 102 miliardi di dollari.

La Cina nel 2023 ha superato il Giappone diventando il maggiore esportatore di auto al mondo

Si stima invece che il Giappone abbia esportato circa 4,3 milioni di veicoli nel 2023. La notevole crescita delle esportazioni automobilistiche cinesi risulta particolarmente interessante poiché è avvenuta senza vendere veicoli negli Stati Uniti. Le vendite di veicoli in Cina sono salite del 5,3%, raggiungendo i 21,93 milioni, segnando così il terzo anno consecutivo di crescita.

Questo incremento è avvenuto nonostante tagli significativi ai prezzi nella maggior parte del settore automobilistico. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono cresciute del 21%, un tasso inferiore rispetto al notevole aumento del 74% registrato nel 2022 e nettamente inferiore all’incremento dell’83% dei veicoli ibridi plug-in. Un dato rilevante è che i marchi cinesi ora rappresentano il 63% del mercato totale, in aumento rispetto al 56% dell’anno precedente.

Le esportazioni di auto cinesi hanno iniziato ad aumentare nel 2021, trainate dall’incremento delle spedizioni di veicoli elettrici nel paese. È stato in questo anno che Tesla ha designato la sua Gigafactory di Shanghai come il principale hub di esportazione e ha notevolmente aumentato la produzione nello stabilimento. Prima di questo periodo, le spedizioni annuali di veicoli dalla Cina verso i mercati esteri si erano mantenute intorno al milione per quasi un decennio.

Le case automobilistiche cinesi stanno ampliando la loro presenza internazionale, soprattutto considerando che l’economia nazionale ha registrato un rallentamento nel corso dell’anno precedente. A gennaio 2023, Tesla ha ridotto i prezzi in Cina al fine di attrarre clienti e contrastare il rallentamento della crescita.