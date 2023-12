Bertone GB110: i test in pista si concludono positivamente [FOTO]

L’evento odierno segna un momento epocale per Bertone con il debutto della nuova Bertone GB110 sul circuito, esattamente un anno dopo la sua prima presentazione digitale. La nuova hypercar, limitata a soli 33 esemplari, rappresenta un capolavoro che unisce design italiano, impegno francese e prestazioni tedesche, riaffermando Bertone come un pilastro nel mercato globale dei prodotti di lusso.

La nuova GB110 non è solo un simbolo di artigianato esclusivo e di radici italiane profonde, ma rappresenta anche un approccio collaborativo e paneuropeo nella produzione di prodotti di lusso. La prova su strada del bolide è stata un traguardo significativo nello sviluppo del progetto, con un motore che ha soddisfatto gli standard di emissioni di CO2 e ha conseguito le prestazioni prefissate un anno fa.

Con la Bertone GB110, il brand si posiziona come punto di riferimento nel mercato globale dei prodotti di lusso, celebrando non solo l’arrivo di una nuova auto, ma anche un nome destinato a ridefinire i benchmark nel mercato del lusso.

Vanta un V10 biturbo da 5 litri che promette prestazioni elevate

Il cuore è un motore V10 biturbo da 5 litri. L’hypercar scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e raggiunge i 300 km/h in meno di 13 secondi, con una velocità massima di 350 km/h (limitata elettronicamente).

Il design della Bertone GB110 è un mix di eleganza classica e carattere aggressivo, con linee aerodinamiche che non solo fanno una dichiarazione visiva audace, ma migliorano anche l’efficienza aerodinamica del veicolo. Nonostante le sue prestazioni focalizzate sulla pista, la GB110 è completamente omologata per la strada, offrendo una transizione fluida dalla pista alla strada.

Benjamin Ricci, ex pilota GT3 e GT4, ha descritto l’esperienza in pista con la GB110 come straordinaria, elogiando il comportamento impeccabile dell’auto nelle curve e la potente risposta del powertrain. Al di là della sua estetica sbalorditiva, la vettura incarna il culmine del lavoro meticoloso e dell’impegno all’eccellenza di ogni membro del team.