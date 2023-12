Kia: Marc Hedrich sarà il nuovo presidente e CEO in Europa

Marc Hedrich è stato nominato alla guida della filiale europea di Kia, assumendo il ruolo di presidente e CEO a partire dal 1° gennaio 2024. Questa nomina segna un passo significativo nella lunga e fruttuosa collaborazione tra Hedrich e il marchio coreano, culminata negli ultimi nove anni con ruoli dirigenziali chiave, incluso quello di presidente di Kia France. Hedrich prende il testimone da Won Jeong Jeong, il quale ha guidato Kia Europa con notevole successo negli ultimi quattro anni.

Con oltre tre decenni di esperienza nel settore automobilistico, Hedrich ha maturato competenze dirigenziali sia a livello nazionale che regionale. La sua carriera in Kia è stata contraddistinta da miglioramenti significativi in aree strategiche e operative: vendite, marketing, prodotto, servizio clienti e reti di concessionari. La sua visione e il suo impegno hanno costituito un fattore chiave nel posizionamento del brand sudcoreano.

Il nuovo dirigente ha evidenziato l’importanza del mercato europeo per i piani globali del costruttore coreano, in particolare nell’ambito dei veicoli elettrici. L’obiettivo del marchio è diventare leader globale nel settore EV, con l’introduzione di 15 nuovi modelli entro il 2027 e il raggiungimento del 55% della quota di mercato dei veicoli elettrificati entro il 2030. Il nuovo leader ha sottolineato l’importanza della trasformazione verso la mobilità sostenibile, focalizzandosi su persone, pianeta e profitto.

Prende il posto di Won Jeong Jeong

Durante la gestione di Won Jeong Jeong, Kia si è evoluta rapidamente verso un approccio più sostenibile, con un’enfasi crescente su soluzioni elettrificate e un miglioramento del brand management. Jeong ha commentato l’innovativo approccio di Kia nel Vecchio Continente, sottolineando il successo nel mercato dei veicoli elettrici e nei servizi di connessione. Questi sforzi hanno contribuito a rendere solida la presenza del produttore coreano nel mercato europeo, riflettendo la qualità e la versatilità dei prodotti Kia.

Il percorso professionale di Marc Hedrich è iniziato negli anni ‘90 presso Ford Francia, seguito da ruoli di leadership in marketing presso Skoda Francia e Seat Francia. Nel 2003, è diventato direttore marketing in Toyota France, svolgendo un ruolo importante sia in Toyota France che in Toyota Europe. Prima di unirsi a Kia, Hedrich ha ricoperto il ruolo di Managing Director per Kia France, dimostrando una capacità unica nel guidare la crescita e l’innovazione del brand.