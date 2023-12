Nissan al Salone di Tokyo 2024: tutte le novità previste [FOTO]

Il Salone di Tokyo 2024, in programma dal 12 al 14 gennaio, si preannuncia come un evento molto importante per Nissan. Il focus sarà su una gamma di concept innovativi e le ultime realizzazioni targate Nismo, evidenziando l’impegno del costruttore nipponico nell’esplorare nuovi orizzonti nel design e nella tecnologia automobilistica.

La Nissan e-4ORCE 04, svelata a dicembre 2022, rappresenta un salto generazionale nella Formula E. Con il suo design ispirato ai sakura, simbolo del Giappone, la monoposto si prepara a conquistare l’E-Prix di Tokyo che si terrà a marzo. La combinazione di estetica accattivante e tecnologia all’avanguardia incarna l’impegno della casa automobilistica verso un futuro sostenibile e ad alte prestazioni.

Soluzioni per le emergenze: Disaster Support Mobile-Hub

Basato sul Caravan, il Disaster Support Mobile-Hub è una dimostrazione tangibile dell’approccio umanitario del produttore giapponese. Equipaggiato con batterie portatili derivate dalla Leaf, questo veicolo è stato progettato per fornire supporto essenziale in scenari di emergenza, enfatizzando la responsabilità sociale del brand.

Il Nissan X-Trail Crawler Concept porta l’off-road a un nuovo livello, con un design esterno che evoca avventure in terreni impervi e un equipaggiamento specifico per esplorazioni audaci. Analogamente, il Roox Beams Customized Concept e il March Customized Concept rivelano un approccio giocoso e versatile al design, con collaborazioni uniche e soluzioni creative per un pubblico giovane e dinamico.

I concept X-Trail Autech e Serena Autech Sports Spec Concept rappresentano l’eccellenza di Autech, un brand sinonimo di lusso sportivo e artigianalità superiore. Questi veicoli incarnano un mix di eleganza, comfort e prestazioni, sottolineando la capacità del marchio di creare esperienze di guida raffinate e sportive.

Leggende rinate: Nissan GT-R Nismo e Fairlady Z Nismo

La Nissan GT-R Nismo 2024 e la Fairlady Z Nismo saranno i punti focali per gli appassionati delle alte prestazioni. Con tecnologie prese in prestito dal mondo delle corse, aerodinamica ottimizzata e sospensioni affinate, queste vetture incarnano la passione di Nissan per le high performance.

Infine, la Nissan Skyline Nismo emerge come l’apice della filosofia GT dell’azienda. Combinando aerodinamica avanzata, tecnologie di telaio innovative e un tuning del motore specifico per Nismo, questo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione tecnologica.