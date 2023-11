Mercedes-AMG GT Coupé4 2024: i modelli V8 sono ordinabili in Europa

Mercedes-AMG ha annunciato l’apertura degli ordini in Europa della Mercedes‑AMG GT Coupé4 2024, personalizzando il proprio veicolo dei sogni direttamente online. La Stella di Stoccarda ha fissato il prezzo d’ingresso a 168.152,95 € per la 63 mentre per la versione 63 S si parte da 185.050,95 €.

Dal punto di vista estetico, il nuovo restyling della coupé sportiva si distingue per il suo design accattivante, che incorpora elementi della nuova GT. Il frontale, con il grande ingresso d’aria sottolineato dalla griglia del radiatore specifica AMG, è notevolmente più largo. A questo si aggiungono le prese d’aria verticali integrate ai lati del paraurti anteriore.

La dotazione di serie è molto ricca

Nella dotazione di serie troviamo il cambio AMG Speedshift MCT 9G a 9 rapporti, la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile e le sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con ammortizzatori adattivi regolabili.

A questi si aggiungono il sistema sterzante attivo per l’asse posteriore, il differenziale autobloccante elettronico sull’asse posteriore e i fari Multibeam LED. Tra le altre caratteristiche di serie figurano il tetto apribile elettrico, il portellone posteriore Easy‑Pack e la possibilità di ricaricare via wireless il proprio smartphone sfruttando il caricatore presente tra i sedili posteriori.

Due impianti audio disponibili

Il sistema di infotainment MBUX è stato aggiornato con nuove schermate specifiche AMG e vari funzioni configurabili individualmente. Grazie all’impianto audio surround Burmester di serie o a quello surround 3D ad alta fedeltà Burmester opzionale, c’è una nuova esperienza sonora, grazie anche alla presenza della tecnologia Dolby Atmos.

È inoltre possibile scegliere la nuova tonalità Bianco Metallizzato Opalite tra le opzioni cromatiche colore. L’offerta di cerchi e tappezzeria rimane invariata.

Per le Mercedes-AMG GT 63 e 63 S Coupé4 2024, il marchio tedesco offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui:

Pacchetto AMG Aerodynamic: 3391,50 €

Pacchetto AMG Carbon Exterior: 4403 €

Pacchetto AMG Chrome Exterior: 1130,50 €

Pacchetto AMG Night Exterior: 1130,50 €

Pacchetto AMG Night II: 654,50 €

Colorazione Manufaktur Selenite Gray Magno: 7021 €

Pacchetto sedili multicontorno attivi: 2320,50 €

Sedili AMG Performance: 2320,50 €

Impianto audio surround 3D ad alta fedeltà Burmester: 5926,20 €

Pacchetto sedili posteriori High-Class: 3332 €

La Mercedes-AMG GT 63 Coupé4 2024 propone una potenza di 585 CV e una coppia massima di 800 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Per quanto riguarda la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 2024, vanta una potenza di 639 CV e una coppia di 900 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiungendo una velocità massima di 315 km/h.