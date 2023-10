Citroën: Federico Goyret è il nuovo vicepresidente senior marketing e comunicazione

Dal 1° settembre 2023, Federico Goyret guida le operazioni di Marketing e Comunicazione per Citroën. Riporta direttamente a Thierry Koskas, CEO del costruttore e Chief Sales & Marketing Officer di Stellantis.

Con oltre 19 anni di esperienza nel settore automobilistico a livello internazionale, Goyret è un professionista di spicco. Ha iniziato la sua carriera nel 2004 con Ford, rivestendo diversi ruoli chiave nelle aree vendita, marketing e pianificazione strategica.

Nel 2012, ha raggiunto Renault in Argentina come responsabile del marchio di gruppo e, solo tre anni dopo, nel 2015, è stato promosso a Chief Marketing Officer. Il suo percorso professionale lo ha portato nel 2017 al ruolo di Chief Marketing Officer di Renault Brasile e, dal 2021, ha assunto la carica di Chief Marketing & Communications Officer presso Jive Investments, una rinomata società di gestione patrimoniale con sede in Brasile.

Goyret vanta un’istruzione di livello elevato: laureato in Ingegneria presso l’Università di Buenos Aires, ha conseguito post-lauree in Business Internazionale presso istituzioni prestigiose come HEC Montreal, INSEAD e la Berlin School of Creative Leadership.

Ha il compito di rafforzare l’immagine del brand in tutto il mondo

Nel suo nuovo incarico all’interno di Citroën, Federico Goyret ha il compito di rafforzare l’immagine globale della casa automobilistica francese. Sarà al centro dell’eccellenza creativa, guiderà i lanci di prodotti e si assicurerà che ogni iniziativa di marketing e comunicazione sia in linea con la strategia aziendale, potenziando il valore del marchio.

“La nomina di Federico Goyret rappresenta un momento stimolante. La sua visione internazionale e la profonda competenza in vendite e marketing saranno fondamentali per proiettare l’immagine di Citroën verso nuovi orizzonti. È un onore dare il benvenuto a Federico nella famiglia Citroën”, ha detto Koskas.