Fervi presenta una nuova gamma di elettroutensili a filo e a batteria

Fervi ha compiuto un grande passo avanti nel mercato degli elettroutensili, presentando una linea innovativa di prodotti a filo e a batteria. Queste novità non si rivolgono però solo ai professionisti, ma anche al vasto pubblico e agli amanti del fai-da-te.

La piattaforma proprietaria F20VRange sta alla base di questa nuova gamma, offrendo batterie intercambiabili da 24h e 4 Ah. Tale sistema non solo mira ad offrire prestazioni eccellenti, ma anche a una facile intercambiabilità delle batterie tra i diversi utensili. Di fatto, gli elettroutensili Fervi possono sfruttare al meglio l’energia accumulata, migliorando l’efficienza lavorativa.

La gamma si articola in diversi prodotti: trapano avvitatore, tassellatore, avvitatore a percussione e a impulsi, smerigliatrice angolare, torcia a LED e un agile trapano avvitatore a 12V. Ma Fervi non si ferma qui.

Per i compiti più gravosi e che richiedono più energia, l’azienda ha presentato la sua serie di elettroutensili a filo. Questa selezione comprende strumenti da 230V, tra cui trapani a percussione, tassellatori, smerigliatrici angolari e altri strumenti indispensabili.

È disponibile un anno di garanzia aggiuntiva su richiesta

Un punto fondamentale da sottolineare riguarda le garanzie. Tutti gli elettroutensili Fervi, sia a filo che a batteria, sono certificati e protetti da garanzia legale. Per chi cerca ulteriore tranquillità, è possibile acquistare un anno di assistenza aggiuntiva.

I potenziali acquirenti possono consultare la lista dei rivenditori autorizzati sul sito Web ufficiale dell’azienda, notando come il brand continui a valorizzare i negozi fisici come canale di vendita prioritario per chi ricerca qualità e competenza.