McLaren Senna by Novitec, ancora più potenza

Il tuner tedesco aumenta la potenza della supercar britannica con un sofisticato modulo plug-and-play battezzato NOVITEC N-TRONIC.

La McLaren Senna è una supercar ad altissime prestazioni dedicata alla leggenda della Formula 1, Ayrton Senna, e prodotta in una serie limitata di appena 500 esemplari. Questo modello superprestazionale combina un’aerodinamica attiva derivata dal mondo delle competizioni ad un portentoso propulsore V8 biturbo in grado di sviluppare una potenza di ben 800 CV. Nonostante parliamo di una vera e propria icona appartenente all’Olimpo dell’automotive, il preparatore tedesco Novitec ha deciso di mettere le mani sulla McLaren Senna, tentando di migliorare ulteriormente un capolavoro che già rasenta la perfezione.

Supera quota 900 CV

L’elaboratore teutonico ha messo a disposizione tre differenti livelli di ottimizzazione della potenza basati sull’istallazione del modulo plug-and-play denominato NOVITEC N-TRONIC: la variante più potente permette di aumentare la cavalleria del V8 4.0 litri biturbo firmato McLaren di circa 100 CV, mentre la coppia massima sale di 88 Nm. Il risultato parla di ben 902 CV a 7.100 giri/min. e 888 Nm a 6.300 giri/min. espressi dall’otto cilindri dotato di doppia sovralimentazione.

Nuovo scarico racing

L’aumento di potenza risulta supportato dall’adozione del sistema di scarico ad alte prestazioni NOVITEC RACE GTR, realizzato sfruttando il materiale ultraleggero INCONEL che viene utilizzato anche nelle corse di Formula 1. Lo scarico sportivo – composto da due tubi da 95 mm realizzati in acciaio inox inossidabile – consente all’otto cilindri turbo di “respirare più liberamente” e, grazie al suo ampio isolamento termico, ottimizza anche le temperature nel vano motore.

Prestazioni da urlo

Secondo i dati diffusi da Novitec, grazie a queste mirate modifiche la Senna “brucia” lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, i 200 km/h sono raggiunti da fermo in soli 6,5 secondi, mentre la velocità massima risulta pari a 335 km/h. La raffinata aerodinamica attiva della vettura non è stata modificata, anche se non manca l’uso di un nuovo set di cerchi in lega specifici da 20 e 21 pollici.

