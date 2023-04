McLaren 750S: la nuova supercar a caccia di record

L’inizio di una nuova era, in cui McLaren si spinge ai suoi massimi limiti alla caccia di performance e velocità inimmaginabili. Il costruttore britannico ha tolto il velo alla sua nuovissima 750S, che è la diretta sostituta della 720S che tanto aveva impressionato in questi anni.

“Quando hai un’auto considerata dalla maggior parte dei piloti come un punto di riferimento, per realizzare qualcosa di ancora migliore è necessario esaminare ogni dettaglio e spingere al massimo il livello di attenzione per far si che i miglioramenti alzino nuovamente l’asticella. Questo è ciò che abbiamo fatto con la nuova 750S, dove il suo peso ridotto, le prestazioni del propulsore V8 e le eccezionali capacità dinamiche si uniscono per offrire un’esperienza di guida di altissimo profilo”, dichiara Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive.

Tanti lavori su peso e aerodinamica

Rispetto al precedente modello, sulla nuova McLaren è stato svolto un lavoro certosino per ridurre il peso il più possibile. Il risultato? Eccellente, tanto che la Coupé fa segnare 1.277 kg (peso a secco), mentre la Spider 1.326 kg. Ovviamente parliamo delle versioni, rispettivamente, top di gamma.

Per raggiungere questo eccellente compromesso, i sedili da corsa sono stati rivestiti in fibra di carbonio e sono complessivamente più leggeri di 17,5 kg rispetto a quelli della 720S. Come optional, poi, sono disponibili i sedili racing superleggeri con guscio in fibra di carbonio. I nuovi cerchi a 10 razze, inoltre, hanno permesso di ridurre ulteriormente di 13,8 kg la pesantezza complessiva.

Anche il vetro del parabrezza dà il suo apporto alla riduzione del peso, con un risparmio di 1,6 kg. L’incremento di peso della versione Spider è limitato, invece, tramite il fitto uso della fibra di carbonio per il tettuccio retrattile. Inoltre, il telaio della Spider non ha avuto bisogno di rinforzi rispetto a quello della Coupé.

Design personale

All’anteriore scopriamo un nuovo splitter più grande in combinazione con altre prese d’aria. Al retrotreno, invece, è stato migliorato il flusso dell’aria che si congiunge verso la nuova ala attiva in fibra di carbonio (più grande del 20% e più leggera di 1,6 kg).

Nell’abitacolo si respira un’aria di prestigio con i rivestimenti in Alcantara, oltre alla pelle Nappa. Bowers & Wilkins, invece, si sono occupati del sistema audio. Dietro la volante fa capolino il nuovo ampio schermo per la strumentazione digitale. Al centro della plancia troneggia il display del sistema infotainment che può contare sul supporto ad Apple CarPlay. L’abitacolo della McLaren 750S è rivolto al guidatore, in modo tale che tutti i comandi e le funzionalità della vettura siano a portata di mano.

Il motore della McLaren 750S

La nuova McLaren 750S adotta un V8 biturbo da 4,0 litri da 750 CV e 800 Nm, con cambio sequenziale a 7 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in appena 2,8 secondi. Per raggiungere i 200 km/h, invece, bastano 7,2 secondi (7,3 secondi la Spider). La velocità massima è fissata ai 332 km/h. Completa il pacchetto un nuovo impianto di scarico con terminali in acciaio inossidabile, più leggero di 2,2 kg rispetto a quello della 720S.