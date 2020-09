McLaren Senna GTR LM: 5 esemplari unici

Hanno i colori delle vetture McLaren che corsero nella 24 Ore di Le Mans 1995 dove trionfò la Casa di Woking con la mitica F1 GTR.

La McLaren Senna è già una vettura rara e ambita, ma adesso le cinque varianti celebrative, esemplari unici dal fascino incredibile, sono una vera e propria attrazione fatale per i collezionisti. Ispirate alle livree della mitica F1 GTR che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1995 ed alle altre che parteciparono a quella gara, hanno il fascino racing che solo prodotti del genere sanno emanare.

5 livree per 800 ore di lavoro

Ci sono volute ben 800 ore di lavoro per ogni esemplare per riproporre i dettagli in maniera assolutamente speculare, ovviamente dopo avere raggiunto degli accordi con gli sponsor dell’epoca per evitare fastidiose dispute in tribunale. Ma il risultato è stupefacente e beneficia di una serie di elementi appannaggio solamente di queste vetture.

20 CV in più per il V8 sovralimentato e un vestito da corsa

Ci sono elementi su queste Senna GTR che non troverete nelle omonime versioni della supercar britannica, a cominciare dalla particolare targhetta identificativa che richiama al numero di telaio della F1 GTR a cui l’esemplare s’ispira, e ripropone anche i nomi dei piloti che la guidarono nel 1995. Inoltre, lo scarico è in inconel, e i cerchi sono OZ Racing. All’interno spiccano il sedile da competizione con loghi specifici, le cinture da corsa a 6 punti, la pedaliera in titanio ed il volante LM con tanto di paddle dotati di finiture in oro anodizzato. Mentre il V8 sovralimentato da 4 litri arriva ad erogare 20 CV in più, precisamente 845 CV ed ben 800 Nm di coppia massima.

Sfileranno con le originali

Belle e impossibili, queste Mclaren Senna GTR dalla mise inconfondibile correranno in pista insieme alle loro antenate da cui derivano, per via delle colorazioni specifiche, in un evento singolare, studiato ad hoc, che andrà in scena proprio sul circuito della 24 Ore di Le Mans, nel corso del prossimo anno.

McLaren Senna GTR LM: 5 esemplari unici Vedi tutte le immagini +34