McLaren 620R: solo 225 esemplari al prezzo di 250.000 euro

Con 620 CV è molto vicina alle auto da corsa scatta da 0 a 100 km/h in un tempo di appena 2,9 secondi.

La McLaren esalta il suo animo sportivo con la 620 R che sarà costruita in appena 225 esemplari al prezzo indicativo di 250.000 euro l’uno. Una vettura pensata per la guida e per ben figurare anche tra i cordoli di una pista, come si evince dai tanti particolari aerodinamici.

Un abito da corsa

Grazie ad elementi condivisi con la corsaiola 575 GT4, la 620 R è capace di generare un carico aerodinamico di ben 185 kg a 250 km/h; ma non è tutto, perché nei trackday è possibile sfruttare gli ammortizzatori regolabili, i freni carboceramici e le ruote con il grande bullone centrale per vivere al meglio la pista. Ovviamente, ci sono anche delle scarpe adeguate come i Pirelli P Zero Trofeo R, ma volendo si possono montare anche le slick del brand di pneumatici italiano. D’altra parte, i numeri parlano chiaro: per scattare da 0 a 100 km/h bastano appena 2,9 secondi.

R-Pack per fare il pieno di fibra di carbonio

Se poi si volesse caratterizzare ulteriormente la McLaren 620 R, che normalmente non è che passi inosservata, si può sempre considerare di investire 30.760 euro per il cosiddetto R-Pack, che presuppone diversi elementi in fibra di carbonio per l’esterno, come i parafanghi anteriori e la presa d’aria sul tetto, per l’interno, e l’impianto di scarico in titanio capace di aumentare il sound di ben 5 decibel.

Insomma, un’auto che fa delle performance il suo credo e che, con una tiratura così limitata, si candida a diventare un oggetto da collezione, anche se ultimamente ne sono state prodotte di McLaren rare.

