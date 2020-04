Kia Promise: arriva l’estensione della garanzia in scadenza nei mesi del contagio

L’iniziativa punta a sostenere tutti i clienti che al momento risultano impossibilitati a recarsi in officina.

In questo difficile periodo che stiamo vivendo a causa dell’epidemia globale causata dal Coronavirus, Kia ha deciso di dare una mano ai propri clienti lanciando un nuovo programma dedicato all’estensione della garanzia per i modelli della Casa di Seul. Battezzata “Kia Promise”, l’operazione lanciata dal Costruttore coreano prevede per i possessori di automobili targate Kia che vantano garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri, in scadenza nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020, un’estensione di quest’ultima fino al 30 giugno 2020.

In questo modo Kia Motors punta a tutelare tutte quelle persone che sono bloccate a Casa in questo periodo di Pandemia e che di conseguenza sono impossibilitate a recarsi presso un centro di assistenza per controlli di manutenzione o per un semplice tagliando. Secondo i dati diffusi da Kia, questa lodevole iniziativa potrebbe potenzialmente interessare oltre 500mila proprietari di veicoli Kia sparsi in tutto il globo.

“Estendendo la copertura di garanzia, nei Paesi colpiti dalla pandemia di COVID-19, Kia Motors intende andare incontro alle esigenze dei suoi clienti, con una piccola azione concreta in questo non facile periodo – queste le parole di Sangdae Kim, Senior Vice President e Head of the Global Customer Experience Division dio Kia Motors che ha inoltre aggiunto – Il nostro obiettivo è di aiutare ad alleviare eventuali preoccupazioni sulla manutenzione e garanzia dei veicoli durante i periodi di distanziamento sociale.”

Gli interessati verranno contatatti direttamente dai centri di assistenza Kia (tramite e-mail, posta tradizionale o per via telefonica) che resteranno a disposizione per qualsiasi necessità o delucidazione. I vertici Kia hanno inoltre assicurato che garantiranno la sicurezza di partner commerciali, dipendenti e clienti, offrendo le massime precauzioni e le migliori modalità di sicurezza imposte dalla situazione, oltre a monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza sanitaria.

