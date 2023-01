Nuovi modelli Kia 2023: le caratteristiche della gamma in uscita

La Casa coreana presenterà un numero significativo di novità nel 2023. All’ordine del giorno, tra i nuovi modelli Kia, c’è la presentazione di modelli completamente nuovi e 100% elettrici. E sempre per quest’anno è previsto anche l’arrivo di uno dei SUV più venduti della marca coreana, completamente rinnovato.

Kia Niro

La seconda generazione della Kia Niro, che dovrebbe arrivare sulle nostre strade entro la fine di questo primo trimestre del 2023, si presenta completamente cambiata rispetto al modello originale che fu svelato per la prima volta nel 2016. La nuova Niro cambia radicalmente il suo aspetto, passando da un’auto abbastanza neutra a una così appariscente che le sarà quasi impossibile passare inosservata. I coreani hanno confermato la presenza di motori ibridi (HEV), ibridi plug-in (PHEV) e completamente elettrici (EV). Le specifiche tecniche di ciascuno di questi modelli devono ancora essere confermate, così come lo scaglionamento dei lanci previsti o la data iniziale di vendita, anche se sappiamo che non arriverà fino al prossimo anno, presumibilmente alla fine del primo trimestre.

Kia Sportage

Nel corso del 2023 arriverà sulle nostra strade anche la quinta generazione della SUV compatta coreana, la Kia Sportage, best seller del marchio asiatico. Con nuove dimensioni e un look tutto nuovo, si basa anche su una nuova piattaforma, denominata N3, che le dà la possibilità di avere una meccanica elettrificata e, sebbene la nuova Sportage non sarà disponibile come SUV elettrico, arriverà con meccanica sia full hybrid che ibrida plug-in.

Kia EV9

La versione di serie della nuova EV9 arriverà sul mercato diranter questo 2023. Nel caso della versione Concept, anticipa le linee principali di un grande SUV prettamente elettrico – lungo 4,93 metri, largo 2,05 metri e alto 1,79 metri. SI posizionerà così sopra Sorento e Sportage. Veicolo sviluppato su piattaforma E-GMP di Hyundai-Kia, il nuovo modello si baserà dal punto di vista tecnico sull’architettura elettrica a 800 V, che dovrebbe consentirgli di ricaricare con prese di corrente continua ultraveloci fino a 350 kW. Il design noto di questo atteso veicolo è, per il momento, quello riferito alla versione concept, ma tutto fa pensare che la variante di produzione finale dovrebbe offrire un’immagine più o meno simile. Nel caso degli interni, è previsto un abitacolo di tipo minimalista, in cui il grande schermo panoramico da 27 pollici occuperà praticamente l’intera larghezza della plancia. Infine, con ogni probabilità, la nuova EV9 offrirà anche servizi di connessione (Over-the-Air OTA) e funzionalità on demand (Feature on Demand FoD).

Kia Stonic

Per quanto riguarda le gamme SUV Stonic e Soul (negli USA), Kia è anche nel pieno dei preparativi per gli aggiornamenti di entrambi i modelli di tipo SUV. Dei due, la Soul dovrebbe essere la primo ad arrivare sul mercato, mentre la Stonic dovrebbe uscire poco dopo, sempre durante questo 2023.

Kia Sorento 2024

Un’altra novità della gamma coreana che vedremo nel corso di questo 2023, verso la fine dell’anno, sarà l’aggiornamento della Kia Sorento. Dopo tre anni sul mercato il modello, per ora, più grande della gamma, si aggiornerà con leggeri ritocchi estetici e con nuovi contenuti tecnologici soprattutto per quanto riguarda l’infotainment e la connettività di bordo. Nessuna modifica, pare, per quanto concerne i powertrain ibridi già oggi disponibili.

Kia XCeed

Nel 2022 Kia ha presentato un leggero aggiornamento per la sua compatta a ruote alte di segmento C, con l’intenzione di avvicinare l’estetica e la dotazione di questo crossover a quella del resto della gamma Ceed. Nella gamma si aggiunge una versione GT-Line con un aspetto più sportivo. Per quanto riguarda i motori l’offerta rimane invariata.