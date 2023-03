Kia EV9: i segreti del SUV elettrico

Kia fornisce qualche dettaglia in più del suo SUV elettrico chiamato EV9, in attesa del suo debutto ufficiale sul mercato che avverrà durante la seconda parte dell’anno. Ciò che è certa è la piattaforma, la e-Gmp già utilizzata dalle altre elettriche dei brand Hyundai e Kia.

Ricarica e autonomia

Dunque, sotto pelle si nasconde l’architettura a 800 Volt dalla batteria da 99,8 kWh. Sulla EV9 con motore singolo e trazione posteriore si possiedono 204 CV e 350 Nm, mentre in quella AWD a doppio motore si hanno 385 CV e 600 N. Secondo i dati forniti in anticipo, la single motor avrà un’autonomia di 541 km (ciclo WLTP), con la possibilità di recuperare circa 239 km di percorrenza in 15 minuti tramite le colonnine rapide.

Presenti anche la funzione V2L (Vehicle-to-Load) per poter caricare dispositivi o veicoli esterni attraverso le prese di bordo da 3,6 kW e quella V2G (Vehicle-to-Grid) per cedere l’energia in eccesso alla rete.

Lo stile della Kia EV9

La vettura si presenta in scena con una presenza che colpisce, forte dei suoi 5,01 metri di lunghezza e 3,1 di passo. Grazie a queste dimensioni può ospitare fino a sette passeggeri senza rinunciare a delle linee particolari. Il design poggia su elementi squadrati squadrati e robusti, che lavorano perfettamente a livello aerodinamico, grazie a un cx di 0,28.

I gruppi ottici sono sottili a Led verticali, mentre la griglia frontale adotta la tecnologia Digital Pattern Lightning Grille. Oltre al modello base è stata presentata la GT-Line, contraddistinta da finiture esterne nere, da cerchi di lega specifici, da mancorrenti sul tetto e da un frontale personalizzato.

Ricca di tecnologia

La Kia ha confermato la disponibilità del sistema di Livello 3 Highway Driving Pilot, dotato di 15 sensori (inclusi due lidar) per ottenere un campo visivo a 360 gradi. Ci saranno anche i più comuni sistemi di Livello 2 come il Remote Smart Parking 2 con il controllo del veicolo dall’esterno, lo Smart Cruise Control, il Lane Keeping Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist e l’Highway Driving Assist 2 con controllo del cambio di corsia.