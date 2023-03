Kia EV9: debutta il SUV elettrico a 7 posti

È tempo di dare il benvenuto a un nuovo e generoso SUV proveniente da Oriente, si tratta della Kia EV9, un massiccio veicolo 100% elettrico. Nei giorni scorsi erano state rilasciate alcune immagini che ritraevano il look di questo modello, che finalmente si è mostrato a tutti nella sua forma definitiva. Adesso si possono osservare gli interni e gli esterni, mentre per le specifiche tecniche bisognerà pazientare ancora un po’.

Design simile al concept

Prima c’era stato presentato un concept, che il marchio aveva svelato verso la coda dell’anno 2021. Quello che si può dedurre osservando le linee del modello di serie è che il design definitivo non differisce troppo da quello del prototipo. Sulla Kia EV6 troviamo forme spigolose e robuste, con un frontale contraddistinto dalla presenza dell’evoluzione della classica griglia Tiger Nose, ribattezzata “Digital Tiger Face“.

Al retro, invece, scoviamo dei gruppi ottici a forma di Y. Brillano i cerchi in lega da 20 pollici con uno specifico design aerodinamico. Kia non ha voluto condividere informazioni sulle dimensioni che non dovrebbero essere molto diverse da quelle del concept: 4.930 mm lunghezza x 2.055 mm larghezza x 1.790 mm altezza, con un passo di 3.100 mm.

Kia EV6, grande spazio a bordo

A referto ci sono anche molte difformità rispetto al concept del 2021. Ad esempio, scompaiono le porte posteriori che si aprono controvento. Inoltre, si possono vedere degli specchietti retrovisori tradizionali e non digitali che, forse, potrebbero essere offerti come optional in futuro, anche se al momento non è risaputo. L’abitacolo, poi, offre un grande spazio, merito della presenza di tre file di sedute.

A seconda della configurazione, la Kia EV9 potrà essere declinabile per 6 o 7 passeggeri. I sedili della seconda fila, inoltre, possono essere ruotati di 180 gradi in modo che gli occupanti possano interagire con quelli seduti nella terza fila. I sedili della terza fila offrono anche porta bicchieri e prese di ricarica per i dispositivi mobili. Come un vero salotto.

Tecnologia di ultima generazione

A bordo si respira un’aria molta tecnologica, a partire dai due schermi da 12,3 pollici della strumentazione e del sistema infotainment. Sulle specifiche tecniche è risaputo che la Kia EV9 si affida alla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai che supporta un’architettura a 800 V e permette, quindi, ricariche ad altissima potenza. Per tutto il resto, serve ancora un po’ di pazienza.