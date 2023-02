Kia Sportage 2022: interni, prezzo, dimensioni e tutte le novità

La quinta generazione della SUV compatta coreana, la più venduta del marchio, è arrivata sul mercato nel 2022 ed è ora in listino insieme ai nuovi modelli Kia 2023. La produzione della Kia Sportage europea avviene nello stabilimento di Zilina (Slovacchia), un impianto ben collaudato: si incarica infatti dell’assemblaggio dello Sport Utility compatto dalla sua seconda generazione, che debuttò nel 2006.

Interni e design innovativi

All’interno della nuova Kia Sportage il salto rispetto alla generazione precedente è notevole e mostra somiglianze con la nuova KIA EV6 elettrica. Il cruscotto è stato progettato per essere orientato al guidatore, con il centro della scena occupato dal display curvo integrato, con pannello a sfioramento e bocchette dell’aria sportive finemente dettagliate. Basata sulla nuova piattaforma N3, colpisce per la sua immagine esterna, con molto carattere, con grandi ottiche diurne in un formato molto verticale e abbastanza esclusivo, facilmente identificabile da lontano, con i fari semi-nascosti che fanno parte della peculiare griglia anteriore.

Tecnologia all’avanguardia

La consolle anteriore, con il suo peculiare design curvo, privilegia il guidatore, che ha tutto facilmente in vista, dando forma ad un abitacolo dall’aspetto molto tecnologico ma allo stesso tempo molto funzionale e piacevole sia al tatto che alla vista . L’enorme touch screen TFT a cristalli liquidi all’avanguardia è di 12,3 pollici e sia il guidatore che il passeggero possono controllare una moltitudine di funzioni di connettività, informazione e intrattenimento da lì. Tra i gadget che a prima vista ci sono piaciuti di più c’è il vano per il telefono con caricatore wireless, le porte USB per la ricarica rapida e ancora di più lo spettacolare impianto audio Harman Kardon.

Motorizzazioni

La nuova Kia Sportage 2022 si basa su una nuova piattaforma, denominata N3, che le dà la possibilità di avere una meccanica elettrificata e, sebbene la nuova Sportage non sarà disponibile come SUV elettrico, viene proposta con meccanica sia full hybrid che ibrida plug-in.

La prima prende come asse meccanico principale il popolare motore 1.6 T-GDI da 180 CV di Kia. Questo benzina è affiancato da un motore elettrico a magneti permanenti da 44,2 kW ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh di capacità. La potenza totale combinata del sistema ibrido di Sportage è di 230 CV.

Quella che si presenta come la versione più tecnologica e top di gamma della nuova Sportage è l’ibrida plug-in. Monta lo stesso motore da 180 CV, solo che questa volta si affida a un motore elettrico più potente di quello dell’ibrido convenzionale, in questa occasione da 66,9 kW, mentre la potenza combinata si attesta sui 265 CV.

Anche la batteria è di capacità più elevata rispetto alla versione ibrida non plug-in, cresce infatti fino a 13,8 kWh. Per il momento KIA non ha specificato i dati sull’autonomia in modalità EV della nuova Sportage, sebbene in base alla sua capacità ed essendo orientata al pubblico europeo, dovrebbe superare i 50 chilometri omologati con il ciclo WLTP.

Ci sono poi anche le versioni benzina e diesel MHRV (mild-hybrid) entrambe da 1,6 litri di cilindrata (potenza massima di, rispettivamente, 150 e 180 CV per i modelli a benzina, 136 CV per il turbodiesel).

I prezzi della Kia Sportage 2022

La quinta generazione della Kia Sportage ha un listino che parte da 31.500 euro per la versione TGDi MHEV Business da 150 CV e arriva fino a 53.500 euro per la top di gamma a trazione integrale, ibrida pliug-in, 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-I PI.