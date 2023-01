Nuova Kia Niro 2023, l’evoluzione della versione elettrica

La crossover compatta asiatica è il SUV di segmento C prodotto dal marchio sudcoreano Kia Motors. La prima generazione risale al 2016. La seconda generazione di Kia Niro è stata invece svelata per la prima volta a Seoul il 25 novembre 2021, in occasione del Seoul Auto Show. Viene proposta unicamente in configurazione a trazione anteriore ed è offerta nelle versioni meccaniche: ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. Quest’anno, tra l’altro. la Kia Niro è entrata nella lista delle sette finaliste di Car of the Year 2023.

Caratteristiche

Con la seconda generazione della crossover coreana lo sviluppo è ripartito da zero. Rispetto alle sue dimensioni ora misura 4.420 mm in lunghezza, 1.825 mm in larghezza, 1.545 mm in altezza e vanta un passo di 2.720 mm. Dimensioni tutte cresciute, rispettivamente di 65, 20, 10 e 20 millimetri, che hanno consentito anche di aumentare il volume del bagagliaio di 15 litri, arrivando ora a 451 litri. Anche il design è stato totalmente rivoluzionato e comprende soluzioni estetiche particolari come il montante C rifinito in una colorazione diversa, passaruota più pronunciati ed elementi tipici come plastiche di protezione nere o parafanghi in look cromato.

Interni

All’interno l’abitacolo è assemblato con materiali riciclati e il tutto è dominato dalla digitalizzazione completa della strumentazione di bordo. La presenza di due grandi pannelli digitali curvi da 10,25 pollici permette di utilizzare tecnologie all’avanguardia come la strumentazione digitale o il sistema multimediale con touch screen. Al di sotto è installato il pannello multicanale che permette di gestire varie funzioni e il climatizzatore con la semplice pressione di un pulsante.

Il motore

All’interno della gamma delle auto Kia la nuova Niro viene proposta nella versione ibrida HEV con il 1.6 quattro cilindri aspirato, più un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,32 kWh e una potenza complessiva 141 cavalli. Un motore elettrico più potente, da 62 kW, equipaggia invece il powertrain della la versione Plug-in (PHEV) che sviluppa una potenza massima combinata di 183 CV ed è in grado di offrire un’autonomia elettrica fino a 65 km a emissioni zero.

La versione elettrica

Il modello elettrico sfoggia alcuni tratti distintivi rispetto alle versioni ibride. La calandra inferiore e il paraurti anteriore ricevono un trattamento specifico per adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche del sistema di propulsione. Altro elemento esclusivo sono i cerchi in lega da 17 pollici. La presa di ricarica si trova al centro della griglia. Per quanto riguarda la versione elettrica, la Kia Niro EV, sotto la carrozzeria troviamo una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh che alimenta un unico motore da 150 kW (204 CV) e 255 Nm di coppia massima, con un’autonomia massima dichiarata di 463 km.

Il test dell’alce

Come dettaglio non da poco, la Kia Niro 2023 ha sorpreso, in positivo, i collaudatori nel test dell’alce, superando ogni aspettativa. Nella prova di schivamento la crossover coreana si è infatti dimostrata tra le migliori auto plug-in hybrid (normalmente più pesanti) sia per velocità che per tempi di reazione, a una velocità superiore a 80 km/h.