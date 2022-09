I veicoli ibridi plug-in (significato di plug-in hybrid) sono quelli che hanno una capacità di accumulo di energia molto più elevata rispetto a un ibrido tradizionale. Montano batterie più grandi per potersi muovere in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri. Attualmente questi modelli omologano per lo più autonomie elettriche superiori ai 40 chilometri. In questo modo possono circolare liberamente nel centro delle grandi città, oltre a beneficiare di altri privilegi, tra cui i famosi incentivi che ne abbassano di diverse migliaia di euro il prezzo iniziale. Le auto ibride plug-in partono da un prezzo notevolmente più alto rispetto alle loro alternative ibride (le full hybrid più convenienti) o termiche, principalmente a causa del costo delle batterie e del sistema elettrico. Dal team di Autoblog.it vi proponiamo quelle che per noi sono le migliori auto Plug-in Hybrid del 2022: caratteristiche e prezzi. Le alternative tecnologicamente più avanzate in attesa delle novità sulle auto elettriche.

Elenco completo delle migliori auto Plug-in Hybrid in commercio nel 2022

Mercedes-Benz Classe E 300e

La Mercedes Classe E è una berlina di fascia alta, con qualità e tecnologia al culmine di ciò che il suo pubblico richiede. Interni grandiosi e qualità di guida eccezionale, seppur ad un prezzo elevato in proporzione a modelli “simili”. La cosa più sorprendente di questo modello è che è disponibile con una versione ibrida plug-in diesel, qualcosa di molto insolito nel mercato odierno. Dispone di 320 CV, percorre quasi 100 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 68.533 euro.

Le migliori auto plug-in Hybrid del 2022: BMW X3 xDrive30e

La BMW X3 plug-in è un modello simile alle versioni termiche in termini di interni e qualità. Noi l’abbiamo considerata un modello di riferimento in quanto è in testa alla lista dei migliori SUV. Il suo bagagliaio perde 100 litri di capacità a causa dell’accoppiamento delle batterie, offrendo 450 litri. Ha rivali di categoria come l’Audi Q5 TFSIe e il DS7 Crossback E-Tense. Dispone di 292 CV, percorre fino a 58 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 67.800 euro.

BMW 330e xDrive Touring

Questa BMW dallo stile familiare è un’ottima scommessa per chi cerca praticità, comfort e prestazioni. La sua caratteristica distintiva è di essere quella con il comportamento più sportivo e una buona sensazione di guida. È disponibile solo con la trazione integrale e il suo bagagliaio è di 395 litri, ben lontano dai 500 delle versioni termiche. Dispone di 252 CV di potenza, percorre fino a 48 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 61.500 euro.

Le migliori auto plug-in Hybrid del 2022: Hyundai Santa Fe PHEV

La Hyundai Santa Fe PHEV è un modello pratico, che migliora i consumi e l’efficienza delle versioni termiche. Si tratta di un’auto familiare a 7 posti, con bagagliaio piccolo in caso di viaggio di sette occupanti, ma con un ampio spazio interno. E’ un’auto ideale per famiglie numerose, per un uso quotidiano completo. Dispone di 265 CV, percorre fino a 60 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 61.300 euro.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

La Toyota RAV4 ibrida plug-in è un modello con un’autonomia elettrica eccezionale. Inoltre, il funzionamento del sistema ibrido è molto buono, il che lo rende uno dei modelli più efficienti della sua categoria. L’interno e il bagagliaio sono spaziosi per ospitare quattro occupanti e le loro valigie senza alcun problema. Il prezzo è alto rispetto ad altri concorrenti. Dispone di 306 CV, percorre fino a 75 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 54.500 euro.

Le migliori auto plug-in Hybrid del 2022: Seat Tarraco e-Hybrid

Il SUV più grande della SEAT offre un bagagliaio ampio rispetto ad altri PHEV sul mercato con caratteristiche simili. La batteria si caricherà in circa 5 ore in una presa di corrente domestica e l’autonomia per i tratti urbani è buona. Il prezzo è un po’ alto e non è disponibile con 7 posti come nelle versioni termiche. Dispone di 150 CV, percorre fino a 50 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 48.000 euro.

Volkswagen Golf eHybrid

La Golf eHybrid è un modello competente sotto molti aspetti, con un telaio molto stabile e un interno ampio in termini di spazio, anche se non tanto in termini di qualità di alcune finiture per la sua fascia di prezzo. Il suo bagagliaio ha una capacità di 272 litri, una cifra piuttosto bassa per molti scopi di questo turismo compatto. Dispone di 204 CV, percorre circa 60 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 41.250 euro.

Le migliori auto plug-in Hybrid del 2022: Škoda Octavia iV

La versione ibrida plug-in della berlina Skoda offre un buon prezzo rispetto alle rivali del segmento, buone qualità degli interni e una capacità del bagagliaio di 450 litri. È disponibile nella versione RS e equipaggia di serie dei buoni assistenti alla guida. In breve, è un’auto molto ben fatta con una batteria sufficiente per percorrere fino a 60 km in un utilizzo 100% elettrico in città. Dispone di 204 CV, percorre fino a 64 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 39.500 euro.

Seat Leon ST e-Hybrid

La SEAT León con carrozzeria familiare è un’auto dalla guida fluida e precisa, interni comodi e spaziosi e un buon consumo di carburante nei tratti urbani sotto la spinta del motore elettrico. Il tempo di ricarica completo della batteria su una presa domestica può arrivare fino a quasi 6 ore. Dispone di 204 CV, percorre circa 60 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 37.300 euro.

Le migliori auto plug-in Hybrid del 2022: Kia Niro PHEV

La KIA Niro, oltre alla versione PHEV, è disponibile anche come veicolo ibrido e 100% elettrico. È un’auto comoda, pratica e spaziosa all’interno. Ideale per le famiglie che vogliono usarlo per tutto. Il bagagliaio è piccolo quindi sarebbe necessario misurare il bagaglio in caso di un lungo viaggio con molti passeggeri. Dispone di 183 CV, percorre fino a 58 km in modalità EV e ha prezzi a partire da 36.250 euro.