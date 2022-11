Car of the Year 2023: le sette finaliste

Ecco le sette finaliste che il prossimo 13 gennaio si contenderanno lo scettro di Car of the Year 2023. Tanti i SUV e le elettriche.

È stato diramato l’elenco delle sette finaliste che si contenderanno lo scettro del Car of the Year 2023, il più ambito premio che viene distribuito in Europa tra le auto di nuova produzione. A giudicare le vetture ci saranno 61 giurati da tutto il Vecchio Continente, che si raduneranno il 13 gennaio 2023, durante la giornata d’apertura del Bruxelles Motor Show. Dunque la grande novità è il trasferimento da Ginevra alla capitale del Belgio. Chi riuscirà a spuntarla tra Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota BZ4x e Volkswagen ID. Buzz?

Car of the Year 2023: chi è rimasto fuori

Erano presenti nell’elenco precedente all’ultimo taglio, sono le grandi escluse alla battaglia che si terrà il 13 gennaio in terra belga. Ci sono anche dei nomi importanti, che purtroppo non hanno convinto appieno la giura, e sono: l’Alfa Romeo Tonale, le BMW X1 e i7, la Citroën C5 X, la Dacia Jogger, la Honda Civic, la Kia Sportage, la Lexus RZ, la Mazda CX-60, le Mercedes-Benz GLC, EQE e SL, le MG 4 e 5, la Nissan X-Trail, la Opel Astra, la Range Rover e le Toyota Aygo X, Corolla Cross e GR 86.

Jeep Avenger

La Jeep Avenger è il più piccolo Suv del marchio americano, ed è anche il primo veicolo completamente elettrico. In alcuni Paesi, Italia inclusa, arriverà anche con motore turbo benzina. Linea frizzante e accattivante, molto giovanile. Le linee morbide e la carrozzeria compatta, la rendono anche una perfetta vettura da città.

Kia Niro

La Kia Niro può essere la perfetta vettura per realizzare una doppietta del brand sudcoreano al Car of the Year, dopo il successo della Kia EV6 alla scorsa edizione. Un design moderno curato, grande spazio a bordo, specialmente per i passeggeri posteriori e naturalmente una comoda guida alta da SUV, quale è a tutti gli effetti. L’alimentazione è elettrica, dato che questo modello si inserisce nel progetto di rendere completamente full electric la gamma europea entro il 2030.

Nissan Ariya

Suv elettrico di grande fascino e importante presenza scenica. La Nissan Ariya ha delle linee moderne e sportive, che rappresentano un taglio con il recente passato della casa. È un’auto elettrica e sarà in commercio con due differenti dimensioni della batteria: una, da 63,0 kWh, di serie, mentre l’altra, da 87,0 kWh è opzionale, oltre alla trazione anteriore o integrale. Oltre 400 km di autonomia.

Peugeot 408

La prima delle europee di questa lista è un modello inedito, non come sigla, ma come tipo di carrozzeria. La Peugeot 408 combina in modo perfetto l’aspetto da crossover con quello di una coupé. Una linea filante e aggressiva, che non sacrifica lo spazio, dato che l’abitacolo è molto luminoso e arioso. Motori benzina e ibridi plug-in, niente diesel.

Renault Austral

La Renault Austral è un Suv dall’immagine grintosa e dinamica, che sotto al cofano sfoggia un powertrain ibrido E-Tech. Questa vettura fa affidamento su soluzioni tecniche di primo piano, tra cui il 4Control Advanced, il più recente sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato dalla compagnia. Oltre al confort e allo spazio, la dinamica e il divertimento al volante saranno un plus valore.

Subaru Solterra/Toyota bZ4x

La Subaru Solterra condivide con la Toyota bZ4x la piattaforma e i motori, ma si differenzia per avere la trazione integrale di serie e un settaggio specifico per sterzo e sospensioni. Di fatto è il primo veicolo elettrico prodotto dalla casa delle Pleiadi, e abbina un design moderno allo spirito di Subaru.

Volkswagen ID. Buzz

La Volkswagen ID. Buzz è l’erede spirituale del mitico Bulli, il “pulmino” di Wolfsburg simbolo degli anni ’60 e ’70. Si tratta di un van elettrico che suscita simpatia a prima vista, che si guida con facilità ed è ricco di tecnologia. Ha circa 410 km di autonomia. In versione cargo si è già aggiudicato il premio di Van of the Year 2023.